Miguel Vieira e David Catalán regressam à semana da moda de Milão

O estilista Miguel Vieira © Gustavo Bom / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Junho, 2021 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A moda portuguesa volta a estar presente no calendário oficial da semana da moda de Milão com os "designers" Miguel Vieira e David Catalán a apresentarem este próximo domingo as novas coleções.

A nova coleção do criador Miguel Vieira vai ser apresentada no domingo, às 18:00 de Portugal Continental, e o desfile volta a ser apresentado em formato digital, por causa das restrições relacionadas com a pandemia da covid-19, explica o Portugal Fashion em comunicado de imprensa.

"Cores do dia" é o nome da coleção primavera-verão 2022 de Miguel Vieira. Trata-se de um coleção que parte da ideia de uma "agenda preenchida" que faz compor o dia de cenários vários, cada um com cores e peças próprias.

"O dia revela postais fotográficos ímpares como uma corrida de manhã junto ao rio, com calças largas e 't-shirt' descontraída, onde desfrutamos do oxigénio das árvores e das plantas, assim como do cenário colorido dos pássaros. No local de trabalho, padrões que misturam cores como o verde-mar, a beringela e orquídea, criam um equilíbrio perfeito entre elas. No final do dia, entre amigos, acrescenta-se um lenço em tons de framboesa e azul lua, e conseguimos dar um ar renovado ao "look" [visual]", explica Miguel Vieira, referindo que a seda, 100% lã, lã super 110 e algodão mercerizado são alguns dos tecidos que dão forma às sua novas peças.

O "designer" David Catalán apresenta a sua coleção primavera-verão 2022 meia hora antes de Miguel Vieira, pelas 17:30 deste próximo domingo, e o desfile vai ser transmitido também via digital. As gravações de ambos os desfiles foram previamente realizadas em Milão.

Nesta nova coleção denominada de "Madre", em tributo a sua mãe, David Catalán mantém-se fiel ao visual à base de ganga, mas acrescenta uma série de camisas com gravatas de pequena dimensão, inspiradas na sua "mãe a trabalhar em carpintaria, fazendo e desenhando cadeiras de palha, bem como novos capuzes em homenagem à classe trabalhadora das zonas rurais, onde esteve ao longo da sua vida".

O criador de moda também destaca o "processo detalhado de costura e os materiais" que trazem uma sensação de "conforto e modernidade ao guarda-roupa masculino".

Para assinalar a conclusão das festividades do 25.º aniversário do Portugal Fashion, a plataforma que se tem centrado na proteção do talento, apoiando a nível nacional e internacional a moda portuguesa, organiza um evento especial inserido no calendário oficial da Semana da Moda de Milão, no domingo, dia 20 de junho, pelas 16:30, no Palazzo Turati.

"Depois dum ano de 2020 marcado pela pandemia, o Portugal Fashion encerra as celebrações do projeto criado em julho de 1995, sob o mote '25 Years Protecting Talent', com um evento especial inserido no calendário oficial da Semana da Moda de Milão", em que participam os 'designers' Alexandra Moura, David Catalán, Ernest W. Baker, a dupla Marques'Almeida e também Miguel Vieira.

Desde a sua fundação, o Portugal Fashion realizou quase 170 eventos, 125 dos quais fora de portas, em cidades como Nova Iorque, Berlim, Madrid, Barcelona, Istambul, Viena, Maputo, Milão, Paris e Londres.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.