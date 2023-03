Miio chega a 140 mil utilizadores e duplica sessões de carregamentos de elétricos

A portuguesa Miio anunciou esta segunda-feira que duplicou o número de sessões de carregamentos em 2022 e que regista, atualmente, 140 mil utilizadores registados.

"Em 2022, a miio registou cerca do dobro das sessões de carregamento alcançadas no ano anterior, o que se traduz em mais de 4 GWh [gigawatt-hora] de energia comercializada", lê-se no comunicado enviado à redação.

A empresa indica também que, feitas as contas dos primeiros meses de 2023, "à data de hoje a empresa já atingiu cerca de metade do total de sessões de carregamento do ano passado".

"Atualmente, a comunidade miio já alcançou a marca de 140 mil utilizadores registados, o que reflete a crescente visibilidade da empresa no mercado", adianta a empresa que atua na área da mobilidade elétrica.

Daniela Simões, CEO da Miio, considera que o ano de 2022 "foi muito importante para o negócio", realçando que a empresa cresceu. ""Expandimos para dois novos mercados europeus [Espanha e França] e o ano em que decidimos apostar numa nova área de negócio com o anúncio da Miio Store", salienta a gestora.

Em Espanha e em França, os dois mercados internacionais para onde a Miio se expandiu em 2022, e onde já é possível carregar um elétrico em cerca de cem mil postos de carregamento da Miio.

A Miio garante, ainda, continuar a expandir-se internacionalmente em 2023, prometendo anúncios "ao longo dos próximos meses".