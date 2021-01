"Milagre" da vacina para a covid "não representou qualquer relaxamento das regras"

A biotecnológica Biogen, que tem entre os fundadores dois prémios Nobel, decidiu apostar na descarbonização das suas operações, com o programa Healthy Climate, Healthy Lives, no qual espera investir 250 milhões de dólares (cerca de 200 milhões de euros) nos próximos 20 anos.

Especializada no desenvolvimento de terapêuticas para doenças neurológicas e neurodegenerativas graves, como a doença de Alzheimer e a esclerose múltipla, emprega em Portugal 40 pessoas e é liderada por Anabela Fernandes. A diretora-geral da empresa explica, em entrevista por escrito, como o programa será aplicado em Portugal.

A empresa está também a colaborar com outra biotecnológica para a produção de uma terapêutica contra a covid-19. Quanto à doença em Portugal, Anabela Fernandes mostra-se a favor do confinamento geral decretado pelo governo para conter a covid no país, e acredita na segurança a longo prazo das vacinas já desenvolvidas contra a doença.

Porque decidiu a Biogen avançar com o programa Healthy Climate, Healthy Lives?

A Biogen é uma empresa que tem como missão ser pioneira na área das Neurociências. Porém, acreditamos que não faz sentido inovarmos na ciência, sem contribuirmos em igual medida para a humanidade. Na nossa visão, inovar significa também assumir um papel dianteiro de corporate citizen na construção de um futuro mais sustentável e com menos disparidades em saúde junto das comunidades de todo o mundo. Foi com este racional que na Biogen decidimos desenvolver e implementar o "Healthy Climate, Healthy Lives", um programa de responsabilidade ambiental e de saúde, que prevê a concretização, já a partir de 2021, de um conjunto de medidas que nos permitam descontinuar nos próximos 20 anos a utilização de combustíveis fósseis das nossas operações, promovendo uma mudança de paradigma não só junto dos nossos colaboradores, como também dos nossos parceiros.

Como será aplicado o programa em Portugal, e qual é o investimento previsto pela empresa em território nacional?

O programa "Healthy Climate, Healthy Lives" será implementado em Portugal a partir de plano de ação que identifica, além das metas definidas na estratégia global, um conjunto de ações e políticas a adotar de forma gradual nos próximos 20 anos, quer a nível interno (transversalmente nas nossas operações e com os nossos colaboradores), quer a nível externo (com os nossos parceiros e comunidade). A Biogen irá dedicar 250 milhões de dólares a nível global para atingir o objetivo de se tornar completamente livre de combustíveis fósseis até 2040.

Quais são as principais ações que serão levadas a cabo e quando?

A Biogen Portugal tem vindo a trabalhar, desde 2015, num conjunto de medidas orientadas para a gradual redução da utilização de combustíveis fósseis. Começando justamente pelo ano de 2015, uma das nossas primeiras metas passou por adotar uma frota de automóveis híbridos plug-in, frota essa que, em 2018, começou gradualmente a ser convertida em veículos totalmente elétricos - tendo sido a filial portuguesa a primeira a conseguir fazê-lo. Para alcançar estas metas, temos tido uma especial preocupação em envolver todos os nossos colaboradores nesta mudança de paradigma sustentável - fator que nos torna bastante competitivos ao nível da atração de talento. Neste âmbito, já adotámos junto das nossas equipas medidas como a não utilização de papel ou de plástico de única utilização no escritório, ou até a inclusão de garrafas de água personalizadas no kit de boas-vindas aos novos colaboradores, como forma de evitar a utilização de copos de plástico. Também já promovemos junto dos nossos colaboradores em Portugal duas ações de voluntariado com impacto ambiental, como a limpeza de praias em 2018 e a replantação de árvores nas zonas afetadas pelos incêndios em 2019. Em suma, a nossa estratégia passa também, como já referido, por estender o nosso compromisso aos nossos parceiros, e, nesse aspeto, estamos atualmente a incentivar os nossos fornecedores para uma progressiva descarbonização das suas operações e consequente adoção de fontes de eletricidade renováveis - sendo nosso objetivo que 90% destes parceiros usufruam de fontes de energia renováveis até 2040.

Com que instituições estabeleceram parcerias em Portugal?

Esta iniciativa acabou de ser lançada e este é apenas o princípio. A Biogen já está a colaborar globalmente com um conjunto de instituições, nomeadamente o MIT, a Escola de Saúde Pública T.H. Chan da Universidade de Harvard, entre outros, com o objetivo de identificar estratégias de resposta ao impacto ambiental e de saúde provocados pelas alterações climáticas, de promover a implementação de políticas de saúde direcionadas para as comunidades mais vulneráveis, e de apoiar unidades de saúde com escassez de recursos.

O novo confinamento em Portugal compromete o calendário estabelecido para a implementação das medidas?

De maneira alguma. Como referido, a Biogen em Portugal tem já um conjunto de medidas adotadas e outras em curso que irão manter o normal calendário de implementação, que será concretizado de forma gradual até 2040.

A Biogen, enquanto farmacêutica biotecnológica e embora especializada na área das doenças neurológicas, e face à situação pandémica mundial, está a trabalhar também - ou a dar algum contributo - em terapêuticas para a covid-19?

A Biogen está atualmente a colaborar com a Vir Biotechnology, empresa especializada na área das doenças infecciosas que está a desenvolver uma terapêutica direcionada para o tratamento de doentes infetados pelo vírus SARS-CoV-2. Com base no acordo de parceria estabelecido pelas duas entidades no ano passado, a Biogen ficará responsável pelo processo de produção desta terapêutica, que se encontra ainda em fase de desenvolvimento.

Antes disto, a Biogen tinha já contribuído de forma proativa para a luta contra a covid-19, nomeadamente através de um donativo global de 10 milhões de dólares a um conjunto de entidades que trabalham na resposta à pandemia. Em Portugal, foram doados 21 mil euros ao projeto #Eu Ajudo Quem Ajuda da Cruz Vermelha Portuguesa, destinados particularmente para ações de apoio a lares de terceira idade na prevenção e controlo da evolução da covid-19 junto da população idosa.

Qual é a estratégia da empresa para Portugal?

A nossa estratégia passa por desenvolver e disponibilizar terapias inovadoras na área das neurociências, para responder a diversas necessidades médicas não preenchidas e a oportunidades de avanços clínicos promissores, de forma a garantir uma melhor prestação de cuidados de saúde em Portugal.

Neste momento, as áreas terapêuticas de foco da Biogen em Portugal correspondem à Esclerose Múltipla, Doença de Alzheimer e Acidente Vascular Cerebral, mas também a doenças raras como a Atrofia Muscular Espinhal, Esclerose Lateral Amiotrófica, e muitas mais. A par destas, a Biogen tem vindo também a apostar numa área basilar para a saúde: a produção de medicamentos biossimilares, sobretudo nas especialidades de Dermatologia, Gastroenterologia e Reumatologia - e, futuramente, na Oftalmologia. Esta é uma área muito relevante para nós, pois, apesar de sabermos que a introdução de inovação traz um peso enorme aos orçamentos em saúde em Portugal, sabemos de igual forma que a área dos biossimilares permite uma redução substancial do preço aplicado em medicamentos biológicos - que pode chegar até aos 80% - e, ao mesmo tempo, um acesso mais alargado dos doentes a terapêuticas, tratando-se mais pessoas com um menor custo, o que, para o sistema nacional de saúde, representa um significativo decréscimo dos encargos dos hospitais e, por sua vez, a sua maior sustentabilidade financeira.

Como está a pandemia a afetar o trabalho da empresa em Portugal?

A Biogen em Portugal já estava preparada para trabalhar a partir de casa - inclusive, no período pré-pandemia já tinham sido adotadas diversas políticas que permitiam a cada colaborador uma total autonomia da escolha do espaço em que pretende realizar as suas atividades.

A par disto, e com a chegada da pandemia, tivemos ainda de tomar um conjunto de medidas que pretendiam minimizar o impacto da covid-19 nos nossos colaboradores. Começámos por colocar 100% dos nossos colaboradores em teletrabalho logo no início da pandemia, a 9 de março, e, ao longo dos últimos meses, temos implementado soluções que nos permitem não só garantir o normal funcionamento das nossas dinâmicas de trabalho, mas também manter a proximidade entre equipas. Tivemos, por exemplo, as nossas reuniões de ciclo transformadas para um formato virtual, bem como os nossos eventos externos; organizámos almoços virtuais com toda a equipa, em que a refeição foi entregue a cada colaborador na sua morada; adicionámos uma cobertura extra no nosso seguro de saúde para contemplar os riscos relacionados com a pandemia; a nível global, tomámos outras medidas para assegurar que todos os colaboradores tinham o equipamento necessário para trabalhar de forma segura em casa; entre outras.

Concorda com a necessidade deste novo confinamento em Portugal?

A nossa prioridade é a segurança da nossa comunidade. A Biogen adere estritamente a todas as medidas governamentais em todos os países onde nos encontramos. Acreditamos que em cada país as autoridades governamentais tomam as medidas relevantes. Neste sentido, demonstramos total confiança nas nossas autoridades em Portugal e concordamos que o confinamento geral é, neste momento, a melhor resposta para mitigar o cenário de emergência de saúde pública que vivemos.

A população tem razões para confiar na segurança das vacinas já aprovadas no longo prazo?

Pessoalmente acredito que sim. Importa não esquecer que a brevidade com que se conseguiu este "milagre" de desenvolver uma vacina no espaço de menos um ano não representou qualquer relaxamento das regras ou etapas do processo de aprovação pelas autoridades reguladoras, mas sim um notável trabalho conjunto entre países e empresas - muitas delas concorrentes - para conseguir chegar a uma vacina. Foi, por certo, uma das poucas coisas boas que a covid-19 trouxe: conseguir que várias mentes científicas se unissem para um objetivo comum. Nesse sentido, pessoalmente não tenho dúvidas na robustez do processo da Agência Europeia do Medicamento.