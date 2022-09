Milleniun desliga letreiros para poupar energia

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

A partir desta sexta-feira mais de 400 sucursais dom Millennium bcp vão desligar as luzes dos seus letreiros. O banco anunciou a medida, numa altura em se vive uma crise energética. Segundo fonte oficial do Millennium - citada pelo Negócios e pelo Público - o banco vai "temporariamente implementar medidas adicionais para a redução do consumo de energia elétrica"

Segundo o banco, que diz ter conseguido reduzir o consumo de energia em 60%, nos últimos cinco anos, o seu plano de sustentabilidade inclui, ainda, a redução dos consumos de energia, água e papel em todo o grupo.

O Millennium garante que "desde 2021 toda a eletricidade que o Millennium bcp utiliza nas suas instalações em Portugal (serviços centrais e sucursais) é 100% verde", produzida por mais de 3700 painéis fotovoltaicos localizados no Taguspark, Oeiras, e de "energia adquirida com certificado de origem renovável".