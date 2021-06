Millennium bcp assina acordos com AIP e CAP para linhas de 120 milhões e 100 milhões (Imagem de arquivo) © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Junho, 2021 • 17:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco Millennium bcp anunciou esta quinta-feira que assinou dois acordos, um com a Associação Industrial Portuguesa (AIP) e outro com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que preveem linhas de 120 e 100 milhões de euros, respetivamente.

"O Millennium bcp acaba de assinar dois acordos, um com a Associação Industrial Portuguesa (AIP) e outro com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), nos quais reforça o seu compromisso de apoio ao tecido empresarial português com apoios de 120 e 100 milhões de euros, respetivamente", lê-se num comunicado.

Segundo o banco, os acordos inserem-se no âmbito da 'Estratégia Portugal 2030' e do próximo Acordo de Parceria a ser celebrado entre a União Europeia e o Estado Português, para o desenvolvimento do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027, assim como para os Programas Quadro que vão vigorar no mesmo período, como o 'Horizonte Europa'.

"No acordo com a AIP, o Millennium bcp compromete-se a mobilizar linhas de financiamento e/ou de garantia, com 120 milhões de euros para dois anos, dedicadas a soluções de financiamento para empresas associadas e clientes" da associação, explica o banco.

Estas linhas são para apoio ao financiamento de curto, médio e longo prazo das empresas, no âmbito dos programas desenvolvidos pelo QFP 2021-2027 e outros Programas Quadro.

Além disso, continua o banco, as linhas destinam-se a "apoio ao financiamento de novas empresas, com enquadramento na Linha de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego; adiantamento de incentivos e antecipação de financiamentos comunitários relativos a operações dos programas do QFP 2021-2027; disponibilização de linhas de crédito de apoio à tesouraria e fundo de maneio das empresas, como soluções de 'factoring' e 'confirming' e apoio no financiamento ao investimento; apoio às operações de fusões e aquisições de empresas".

Já no acordo com a CAP, o Millennium bcp "compromete-se a mobilizar linhas de financiamento e/ou de garantia até 100 milhões de euros".

Neste caso, indica o banco, as linhas são dedicadas especialmente para "adiantamento de incentivos e antecipação de financiamentos comunitários relativos a operações dos programas do QFP 2021-2027; disponibilização de linhas de crédito específicas de apoio à tesouraria e fundo de maneio das empresas, como soluções de 'factoring' e 'confirming'; apoio ao financiamento ao investimento, com soluções de locação financeira (leasing mobiliário e imobiliário)".

"Em ambos os acordos se aponta, ao longo dos próximos sete anos, para a mobilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento", realça o Millennium bcp.