Millennium bcp distinguido como o melhor banco digital em Portugal

O Millennium bcp foi considerado o 'Melhor Banco Digital' em Portugal pela revista Global Finance, no âmbito dos seus 'World"s Best Digital Bank Awards 2021'.

A revista distinguiu ainda o BCP com os prémios de 'Melhor Banco em Segurança de Informação Corporativa e Gestão de Fraudes', 'Melhor Banco em Marketing e Serviços nas Redes Sociais' e 'Melhor Banco no Crédito ao Consumo' na Europa Ocidental em 2021.

"Estes resultados são mais um relevante reconhecimento que os investimentos em Talento e Tecnologia que temos realizado nos permitem corresponder ao ambicionado pelos clientes", afirma Miguel Maya, presidente executivo do BCP, citado num comunicado divulgado pelo banco.

"Destaco também que estas distinções traduzem a preocupação que temos com o estabelecimento de uma relação simbiótica entre o atendimento personalizado que disponibilizamos nas sucursais com a simplicidade e conveniência dos canais digitais [APP e portal Millenniumbcp], pois o sucesso que temos vindo a alcançar não seria possível sem o excecional contributo de todos os que no banco prestam serviço de atendimento presencial aos clientes", adiantou.