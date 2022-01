Millennium bcp integra Bloomberg Gender-Equality Índex

O presidente do Millennium bcp, Miguel Maya © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2022 • 14:51

O Millennium bcp integra, pelo terceiro ano consecutivo, o Bloomberg Gender-Equality Index, "mantendo-se no grupo restrito das empresas" que, a nível mundial, se destacam na implementação de políticas e práticas de igualdade de género, diversidade e inclusão, foi anunciado.

Em comunicado hoje divulgado, o Millennium bcp diz que é o único banco português a integrar este índice.

"O compromisso do Millennium bcp com todos os critérios ESG é espelhado na evolução da classificação do Banco neste "ranking", onde este ano obteve uma avaliação global de 80,76% (face aos 78,11% de 2021 e 77,79% de 2020)", lê-se no comunicado.

"Sermos referenciados à escala global numa matéria tão relevante é um orgulho para os profissionais do Millennium bcp e constitui um claro sinal do empenho do Banco em criar uma cultura empresarial que promove a igualdade de oportunidades, premeia o mérito e a qualidade do trabalho em Equipa. Uma organização que valoriza a diversidade e a equidade de condições independentemente de género, raça, religião ou orientação sexual, está seguramente melhor preparada para interpretar novos contextos e desafios, bem como para respeitar e corresponder às necessidades dos clientes num mundo complexo, global e diverso," afirma o presidente da Comissão Executiva, Miguel Maya, citado no comunicado.