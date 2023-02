Millennium BCP regista lucros de 207,5 milhões de euros em 2022

O CEO do BCP, Miguel Maya © Diana Quintela /Global Imagens

O Millennium BCP registou lucros consolidados de 207,5 milhões de euros em 2022, uma subida de 50,3% face aos 138,1 milhões registados no ano anterior, informou esta segunda-feira o banco num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os últimos anos foram desafiantes, em particular para o BCP, mas conseguimos superar as adversidades e apresentamos hoje um banco preparado para o futuro, com um modelo de negócio robusto", afirmou o CEO da instituição financeira, Miguel Maya, durante a conferência para apresentação dos resultados, que decorreu esta segunda-feira no Taguspark, em Oeiras.

O resultado líquido em Portugal ascendeu a 353,6 milhões de euros, traduzindo uma duplicação relativamente aos 172,8 milhões de euros alcançados no ano anterior. Por outro lado, o Bank Millennium, a subsidiária polaca do Banco Comercial Português (BCP), continuou a impactar negativamente as contas, como já tinha sucedido no ano anterior.

No ano passado, a margem financeira do banco aumentou 35,3% para 2,1 mil milhões de euros, tendo a atividade em Portugal contribuído com uma fatia de 951 milhões, à boleia do "impacto positivo decorrente da gestão da carteira de títulos, bem como da evolução favorável do negócio comercial", pode ler-se.

O produto bancário melhorou 22,8% para 2,8 mil milhões de euros, que comparam com os 2,3 mil milhões de 2021, tendo este indicador beneficiado da subida das taxas de juro na zona euro, referiu o presidente executivo.

Também as comissões ajudaram ao resultado, ao renderem 771,9 milhões de euros, uma subida de 6,1% relativamente ao ano anterior. Portugal encabeça a lista das contribuições, com 560,6 milhões de euros (+9%). Segundo o banco, o desempenho "reflete, em parte, a progressiva normalização da atividade económica, decorrente da evolução favorável da pandemia associada à covid-19".

As contribuições obrigatórias do BCP para o setor bancário em Portugal foram de 62,2 milhões de euros - "um custo absolutamente despropositado", considerou Miguel Maya. Ainda do lado das despesas, os custos operacionais situaram-se nos 1,07 mil milhões, tendo subido 3,8%.

