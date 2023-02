Millennium da Polónia espera encaixe de mais de 104 milhões de euros com venda do ramo dos seguros

Agência do Bank Millennium na Polónia. © PrinceGloria/Wiki Commons

O Bank Millennium, instituição financeira detida a 50,1% pelo banco português BCP, espera encaixar mais de 104 milhões de euros com a venda da Millennium Financial Services, do ramo dos reguros, a duas empresas do grupo polaco TU Europa, segundo um comunicado da Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) publicado esta segunda-feira.

"O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A. informa que na sequência das aprovações necessárias, a 13 de fevereiro de 2023, o Banco assinou o acordo de venda de 80% das ações da Millennium Financial Services à Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., que adquire 72% das ações da sociedade, e à Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., a qual adquire 8% das ações", lê-se na nota nota divulgada pela CMVM.

Caso a transação seja concluída com sucesso, o Banco espera reconhecer um ganho up-front antes de impostos de aproximadamente 500 milhões de zlotys (moeda polaca) que, em euros, corresponde a mais de 104 milhões. A conclusão do negócio "está sujeito ao cumprimento de uma condição precedente, que consiste na autorização da autoridade antimonopólio relevante", segundo o documento.

O Bank Millennium celebrou também com as duas empresas compradoras, pertencentes ao grupo polaco TU Europa, ligado ao ramos dos seguros, e com a Millennium Financial Services determinados acordos relativos ao modelo de distribuição exclusiva de seguros, incluindo um acordo de cooperação, acordos de distribuição e acordos de agency, informa ainda o mesmo comunicado.

A cooperação estratégica para os seguros prevê uma ligação de bancassurance de longo prazo (10 anos) em relação a produtos de seguros específicos associados à oferta de crédito do Bank Millennium.