Minhofumeiro muda imagem e chega aos vegetarianos

A empresa de Ponte de Lima está a lançar novos produtos que vão desde uma chouriça sem fumo até produtos vegetarianos, acompanhando tudo de uma nova imagem.

A empresa da aldeia da Correlhã, uma aldeia de Ponte de Lima, reivindica as suas raízes em 1913, na Casa Borges, uma mercearia e casa de fumeiro fundada por João Borges. Nos anos 90 surgiu a primeira fábrica e em 2017 a empresa faturou cerca de dois milhões de euros, em parte para exportação, incluindo Brasil e Estados Unidos. Desde 2015 que a Walmart, uma das maiores cadeias de distribuição do mundo, qualificou a empresa minhota como uma das suas fornecedoras mas o elevado volume que era necessário para satisfazer esse cliente era um mês de produção. Por isso a empresa negociou que fornece dentro das possibilidades, para não baixar a qualidade.

Na quarta-feira, dia 11, no Porto, a Minhofumeiro deu início a uma apresentação de novos produtos. “Vamos fazer uma série de eventos por todo o país”, diz António Paulino, diretor-geral da empresa, “porque queremos associar a nova imagem também a novos produtos”.

António Paulino lidera uma equipa de 35 pessoas que tem uma grande preocupação com a necessidade de estar a par do tempo. “Gastamos muito dinheiro à procura de novos produtos, em parcerias com outras empresas, por exemplo, e os nossos produtos são feitos com sal de qualidade ímpar, que vem de Tavira, o fumeiro é feito com azinho”, sublinha António Paulino.

Entre os novos produtos que estão a chegar ao mercado aparece um presunto de borrego apresentado como uma novidade completa e que já tem bons contactos para exportar para o Dubai, uma chouriça que é curada em frio e com pepitas de pimenta que lhe dão o sabor e por isso tem zero fumo, ou mesmo o piscar de olho à comida vegetariana, com a alheira de cogumelos com tripa vegetal e mesmo produtos vegan. Mas há também um presunto da pá com um baixíssimo teor de sal, chouriço de cebola que é completamente natural, para além dos produtos normais numa empresa de enchidos. “Temos sempre um respeito enorme pela tradição mas queremos ter respostas novas e para o mercado atual e futuro. O nosso fumeiro tem níveis de fumo muito abaixo do que permite a lei, com essa preocupação da saúde. E a comida vegetariana é uma nova linha porque sabemos que há novas tendências a aparecerem e temos que lhes dar resposta”, diz o diretor-geral da Minhofumeiro.