Ministério das Finanças: "não é adequada a prática de atribuição de prémios de gestão do Novo Banco"

O ministro das Finanças, João Leão. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O Ministério das Finanças anunciou esta quarta-feira que "continua a considerar que não é adequada a prática de atribuição de prémios de gestão do Novo Banco".

Em causa está a decisão do banco de atribuir um prémio de quase 1,9 milhões de euros aos membros do conselho de administração executivo em relação ao exercício de 2020, ano em que o banco registou prejuízos de 1329 milhões de euros.

"O Ministério das Finanças acredita que o Fundo de Resolução atuará em conformidade com as decisões tomadas no ano anterior no contexto da verificação dos pressupostos inerentes ao cumprimento dos compromissos contratuais existentes", refere o Ministério liderado por João Leão, numa nota em reação ao anúncio do Novo Banco.

O Novo Banco atribuiu um prémio de 1,997 milhões de euros aos membros do conselho de administração executivo em relação ao exercício de 2019.

Segundo o 'Relatório e Contas' do Novo Banco, a componente variável da remuneração dos membros do conselho de administração executivo "é de atribuição discricionária".

O pagamento dos prémios atribuídos em relação aos exercícios de 2019 e 2020 ficam diferidos até 31 de dezembro de 2021, data em que termina o período de reestruturação do banco.

Atualizada às 13H23 com mais informação