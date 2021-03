Ministro acusa Alfredo Casimiro de "enganar" o Estado

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © LUSA

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considera que Alfredo Casimiro, acionista privado e maioritário da Groundforce, não atuou de boa fé e que enganou o Estado e o Governo.

Pedro Nuno Santos começou por assinalar que processo da Grounforce começou com a pandemia, que travou a expansão do transporte aéreo. "A empresa de handling quis um apoio, inicialmente, de 35 milhões de euros. Fomos contactados e com vontade de cooperar e ajudar e fizemos a ligação com quem no governo tem essa responsabilidade: o ministério das Finanças que depois faz a ligação com o ministério da Economia que tutela o Banco de Fomento que daria a garantia para o empréstimos", disse.

Durante a sua intervenção inicial, o governante assinalou que "o empréstimo não chegou por um conjunto de razões sendo que as principais decorreram da demora de chegada de informação financeira da empresa".

"Naquilo que diz respeito ao ministério das Infraestruturas foi feito tudo o que podia ser feito para ajudar a empresa. Tanto é assim que a TAP tem feito os adiantamentos necessários para sustentar a Groundforce e garantir o pagamento dos salários desde agosto. Os primeiros adiantamentos começaram em agosto de 2020. Fizemos isso durante muitos meses até ao ponto em que a TAP se encontrou numa situação de ter 12,4 milhões de euros avançados à Groundforce (...) chega-se a um ponto (...) em que a TAP tinha de a partir de determinada altura, não vendo perspetivas de melhoria ou estabilização da Groundforce dizer: não podemos fazer adiantamento novo sem garantias, o que me parece uma posição correta", acrescentou.

A TAP - que é acionista minoritário da Groundforce - explicou o ministro, "pedia para um novo adiantamento é ter como garantia as ações da empresa, que permitia à TAP fazer o empréstimo com maior segurança e defesa. Entrámos num processo negociar e estivéssemos sempre a negociar. O centro das negociações foi ter as ações como garantia".

Pedro Nuno Santos indicou que "tivemos boa-fé" até que nos foi explicado que as ações tinham sido dadas em penhor.

"Foi o primeiro momento em que um empresário português decidiu enganar o Estado português, o governo, o País e os trabalhadores. Mas não foi o único. A TAP, como sempre, foi parte da solução e tentou encontrar alternativa. Não tendo as ações como garantia, [foi colocar a possibilidade de] fazer um aumento de capital, que permitia a TAP dar entrada ao dinheiro necessário para pagar salários e impostos e ao mesmo tempo dava o controlo da empresa à TAP. O empresário não quis por uma razão muito simples: perderia o controlo da empresa e não estava para isso. Recusou e fez uma manobra de diversão: propôs fazer um aumento de capital com a TAP, obviamente não pode ser levado a sério. Estamos a falar de alguém que tem dezenas de milhões de euros em dívida", disse ainda.

Pedro Nuno Santos disse que Alfredo Casimiro é "um homem que provou que não é sério" e que tentou várias "manobras de diversão" durante as negociações com a TAP.

Compra da Groundforce

Em resposta a questões de deputados, o ministro voltou a assinalar que "estamos a falar de um empresário que no relacionamento com o Estado esteve a enganar o Estado até ao fim, esteve a mentir e a enganar o Estado até ao fim, e a que determinada altura, posteriormente, ainda grava uma reunião com um ministro (...) e não podemos fazer de conta que não se passou nada".

Em réplica às palavras de Alfredo Casimiro, que na semana passada esteve no parlamento e que indicou que comprau a Groundforce depois de conversas com o governo em 2012, e que a pagou, Pedro Nuno Santos confirmou o pagamento da empresa, mas apenas em 2018. "Alfredo Casimiro pagou 3,6 milhoes de euros em 2018. Ele comprou a empresa em 2012 e pagou a empresa em duas tranches em 2018. Até 2015, já tinha recebido 5,4 milhões de fee de gestão. Entre 2017 e 2018, porque havia um litigio com a TAP e depois chegaram a acordo, foram mais 2,2 milhoes de euros. Até 2018, o sr. Alfredo Casimiro recebeu 7,6 milhoes de euros e depois de ter recebido 7,6 milhoes de euros então pagou a empresa", disse o ministro.

(Notícia atualizada às 10h30)