Ministro da Economia favorável ao fim do imposto sobre lucros excessivos

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva

O ministro da Economia diz que o imposto sobre os lucros excessivos das empresas deve ser "reavaliado" no próximo Orçamento do Estado já que o preço da energia, cuja subida esteve na base da sua criação, "está a baixar de uma forma muito clara".

Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, António Costa Silva explica: "Esses impostos só se justificam em situações pontuais e esporádicas. Assim que desaparecem essas circunstâncias, devem ser removidos. Não podemos penalizar excessivamente as empresas".

Sobre as perspetivas da economia portuguesa para 2023, o ministro mostra-se confiante num resultado "magnífico" do Produto Interno Bruto que, acredita, poderá fechar o ano a crescer 3%. Isto se a economia alemã entretanto recuperar da situação de recessão técnica em que está.

Na entrevista, Costa Silva elogia a performance do turismo, um setor "muito forte" e que está a "ajudar muito" ao crescimento da economia, sem esquecer a performance industrial do país. "É absolutamente notável que em 2022 as exportações da indústria metalomecânica, da fabricação de máquinas e equipamentos tenha chegado aos 23 mil milhões de euros, superior à [receita] do turismo. E nós estamos hoje a verificar que a exportação de bens está em vários meses a ultrapassar a própria exportação de serviços. E isto reflecte não só o dinamismo da economia portuguesa, mas de certa maneira, a descentralização dos motores de crescimento", sustenta.