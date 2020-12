Ministro das Infraestruturas: TAP "cresceu demasiado depressa"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, intervém durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de outubro de 2020. © António Cotrim/Lusa

Pedro Nuno Santos defende que a TAP cresceu muito rápido. "Há erros na TAP que são anteriores à gestão privada; que não foram resolvidos com a gestão privada. Em alguns casos foram até agravdos pela gestão privada", começou por dizer o ministro das Infraestruturas.

"Na minha opinião, a empresa cresceu demasiado depressa. E em número de contratações e aviões, acima do que estava no plano estratégico que foi acordado com o Estado. A empresa cresceu demasiado depressa e isso o que provocou foi uma travagem muito mais brusca que aquela que seria necessária caso não tivéssemos tido nos últimos anos um crescimento tão acelerado quanto foi. Isso na minha opinião foi um erro tremendo e grave, provocado pela gestão privada", acrescentou Pedro Nuno Santos, esta terça-feira no parlamento.

(notícia em atualização)