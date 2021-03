Ministro diz que Casimiro enganou o governo, empresário nega

Groundforce © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Oministro Pedro Nuno Santos acusou nesta quarta-feira o acionista privado e maioritário da empresa de handling (assistência em terra) Groundforce, Alfredo Casimiro, de ter enganado o Estado e os trabalhadores, por não ter indicado que havia um penhor sobre as ações da empresa que estavam a ser pedidas pela TAP como garantia para um adiantamento . O empresário, em reação ao Dinheiro Vivo, garante que esse nunca foi o caso e que sempre se bateu por uma solução para a empresa. Confirma ainda que o pagamento da empresa só aconteceu em 2018, mas alega que o valor das comissões foi o estipulado.

"Estamos a falar de um empresário que, no relacionamento com o Estado, esteve a enganar o Estado até ao fim e que, a determinada altura, posteriormente, ainda grava uma reunião com um ministro", afirmou Pedro Nuno Santos, no Parlamento. Ao Dinheiro Vivo, Alfredo Casimiro diz que "nunca enganou o Governo e esteve sempre comprometido com uma solução para a Groundforce". E sublinha que "a intervenção" do ministro das Infraestruturas "não incluindo grosseiras mentiras, está repleta de meias-verdades", como é o caso, diz, da empresa entre 2007 e junho de 2012, durante a gestão pública, ter perdido 156 milhões de euros.

Durante a audição, Pedro Nuno Santos referiu que Alfredo Casimiro pagou a aquisição da posição maioritária da Groundforce apenas seis anos depois da compra. "Ele comprou a empresa em 2012 e pagou-a em duas tranches em 2018. Até 2015, já tinha recebido 5,4 milhões de fee [comissão] de gestão. Entre 2017 e 2018, porque havia um litígio com a TAP e depois chegaram a acordo, foram mais 2,2 milhões de euros. Até 2018, o Sr. Alfredo Casimiro recebeu 7,6 milhões de euros e depois de ter recebido 7,6 milhões de euros então pagou a empresa", disse o ministro. O empresário confirma que o pagamento foi apenas realizado em 2018, explicando que "o contrato previa que, só depois da emissão das licenças, a garantia bancária on first demand, que existia desde 2012, fosse efetivamente transformada em pagamento", tendo desembolsado 3,740 milhões pelas ações.

O dono da Pasogal (empresa através da qual detém 50,1% da Groundforce) diz ainda que o "contrato de compra e venda celebrado com a TAP foi aprovado pela Autoridade da Concorrência". E que "o valor do incentivo era de 1,5% sobre a faturação e foi acordado entre Comprador e Acionista Vendedor e ratificado pela Autoridade da Concorrência. Os pagamentos do fee de gestão foram, portanto, devidamente estipulados no contrato de aquisição e ocorreram entre julho de 2012 e março de 2015, num total de 5,453 milhões de euros. No mesmo período, a Groundforce entregou ao Estado, em impostos, 79,197 milhões de euros".

TAP vai repensar posição

A TAP tem uma participação de 49,9% na Groundforce e, como vincou Pedro Nuno Santos, não controla a empresa de handling. A passar por um processo de negociação com Bruxelas para a sua reestruturação, a TAP vai repensar a posição que tem na Groundforce. "O que está previsto no plano de reestruturação é uma análise de todas as atividades não core [não essenciais]. Não estamos obrigados pelo plano de reestruturação a nenhuma alienação, mas o plano de reestruturação implica que olhemos para essas empresas e façamos uma avaliação sobre a sua utilidade, ou não", disse. "A TAP não tem ainda uma posição fechada sobre a sua participação na Groundforce. Fica por perceber se faz sentido estarmos em posição minoritária", acrescentou.

A TAP é também cliente da Groundforce e responsável por 70% da faturação da empresa. O ministro diz que a companhia pretende "rever o contrato", até porque a transportadora paga "acima do [preço de] mercado ao serviço de handling". Ainda assim, notou Pedro Nuno Santos, "não é objetivo do Governo que a Groundforce caia ou desapareça". A TAP tem licença de self handling, mas não pretende realizar essas operações de terra.

Com a compra de equipamentos por parte da TAP à Groundforce na semana passada, que permitiu que entrassem nos cofres da firma de assistência em terra de quase sete milhões euros foi possível pagar o remanescente dos salários de fevereiro dos cerca de 2400 trabalhadores, bem como os ordenados de março e impostos.

Contudo, o futuro da Groundforce não é claro. Pedro Nuno Santos assume que o Executivo está a trabalhar numa solução futura, sublinhando que "é um processo que vai correndo. Há vários caminhos possíveis. Só me posso cingir às notícias que dizem que a entidade bancária que tinha o penhor já deu início ao processo de execução. Se isso for verdade, porque a entidade não confirmou, segundo o que li, isso abre uma nova perspetiva de resolução de problema da Groundforce", disse.