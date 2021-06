Ministro louva "sinal de grande confiança" da easyJet em Portugal

easyJet inaugurou base sazonal em Faro a 15 de junho de 2021. © Direitos reservados

Depois de 22 anos a voar para Faro, a easyJet inaugurou oficialmente a sua base no aeroporto algarvio. O CEO da companhia aérea recorda que a low-cost é uma das maiores transportadoras nos aeroportos nacionais e a segunda no Algarve e anunciou novas rotas a partir de Faro. Tanto o ministro da Economia como o das Infra-estruturas louvaram a aposta da easyJet em Portugal em plena pandemia. Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para deixar indiretas à Ryanair.

"Começámos a operação em Portugal em 1999. Desde então, temos progressivamente aumentado a nossa presença. E agora somos a terceira maior companhia aérea no país e a segunda maior em Faro. Sempre tivemos uma relação especial com o Algarve", indicou o CEO da easyJet, Johan Lundgren. "Também desempenhamos um papel na promoção desta bela região em outros mercados. O Algarve não é só um dos principais mercados de praia na Europa", acrescentou.

Anunciada em outubro de 2020, a base de Faro está já a operar desde 1 de junho. Vai ter atividade entre os meses de março e outubro e três aeronaves alocadas a operar em 21 rotas de e para Faro. Johan Lundgren revelou que a abertura desta base sazonal vai permitir "explorar novos mercados a partir de Faro. Vamos lançar novas rotas: Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique - que vão ficar à venda na próxima semana". O lançamento desta base cria ainda cerca de uma centena de postos de trabalho.

O ministro Pedro Nuno Santos, que interveio durante a cerimónia da easyJet, louvou a aposta da companhia britânica e deixou algumas farpas à concorrente Ryanair. "Num momento em que o setor da aviação recua em todo o lado e as companhias aéreas reduzem a sua operação, temos uma companhia aérea - a easyJet - a investir no nosso país e a abrir uma base. É um sinal de grande confiança e aposta no nosso país e nesta região em particular", disse o ministro das Infraestruturas.

"A easyJet é uma companhia aérea que tem uma excelente relação com o Estado português, de respeito mútuo. Não tem nenhum conflito social com as organizações sindicais; respeita a legislação laboral e isso é também um motivo de satisfação muito grande para nós". No final do mês passado, e após um encontro com o líder da Ryanair, o ministro reagiu às críticas da empresa irlandesa, dizendo que não aceita nem "intromissões, nem lições" da Ryanair.

Durante a cerimónia de lançamento da base da easyJet, o ministro das Infraestruturas, notou que a tendência é que as companhias de bandeira estejam focadas no negócio do hub. "Não tenho a menor dúvida que esta operação se vai desenvolver e que é uma aposta certa por parte da easyJet em Portugal e em particular no Algarve. Não tenho dúvidas: a operação vai crescer, o número de ligações a partir de Faro vão crescer", concluiu.