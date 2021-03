Ministro: "TAP tem de rever o contrato que tem com a Groundforce"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, durante a sua audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 15 de dezembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assume que a "TAP tem de rever o contrato com a Groundforce", até porque a companhia aérea paga "acima do [preço de] mercado ao serviço de handling", algo que tem "consequências nas contas da empresa", que está a sofrer um processo de reestruturação.

Durante uma audição parlamentar, Pedro Nuno Santos explicou que "o que está previsto no plano de reestruturação da TAP é uma análise de todas as atividades não core [não essenciais] Não estamos obrigados pelo plano de reestruturação a nenhuma alienação, mas o plano de reestruturação implica que olhemos para essas empresas e façamos uma avaliação sobre a utilidade, ou não, no grupo TAP".

A TAP tem uma participação minoritária (49,9%) na empresa de handling (assistência em terra) Groundforce. A companhia aérea, fruto da pandemia, precisou de uma ajuda de Estado de 1200 milhões de euros, que chegou à empresa no ano passado. No âmbito dessa ajuda, a transportadora aérea teve de elaborar um plano de reestruturação, que está ainda a ser analisado pelo Comissão Europeia.

"A TAP não tem ainda uma posição fechada sobre a sua participação na Groundforce. A TAP não pode ter a maioria do capital e fica por perceber se, numa situação em que não podemos ter a maioria, faz sentido estarmos em posição minoritária", disse ainda o governante durante respostas aos deputados.

Questionado sobre a licença de self-handling, que a TAP tem, o ministro Pedro Nuno Santos assumiu que "não está previsto" que a transportadora aérea passe a executar essa operação. "Não são as intenções mas ainda bem que a TAP tem a licença de self-handling mas não é esse o objetivo" realizar essa operação, garantiu.

Futuro da Groundforce

Pedro Nuno Santos assumiu que o Executivo está a trabalhar numa solução futura para a Groundforce. "É um processo que vai correndo. Há vários caminhos possíveis. Só me posso cingir às notícias que dizem que a entidade bancária que tinha o penhor já deu início ao processo de execução. Se isso for verdade, porque a entidade não confirmou, segundo o que li, isso abre uma nova perspetiva de resolução de problema da Grounforce", disse o ministro.

"Acho que um dos principais problemas à resolução é o atual acionista privado que não está interessado, como disse em declarações recentes, que não está vendedor da sua posição", indicou ainda.

"Se as notícias que dão conta da execução de penhor forem verdade, acho que é uma boa notícia", disse.