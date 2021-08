Minor Hotels chega ao Bahrein

Bilaj Al Jazayer está localizado na costa sudoeste do Bahrein e abrange cerca de 1,3 milhões de metros quadrados de terreno com uma frente virada para a praia de três quilómetros.

Avani Bilaj Al Jazayer Bahrain Resort e Tivoli Bilaj Al Jazayer Bahrain Resort são os nomes dos futuros hotéis, à beira mar de Bahrain, no Médio Oriente. O empreendimento que estará pronto em 2024 terá "resorts, vilas e apartamentos residenciais, restaurantes e bares, lojas, escritórios e espaços de entretenimento", avança a empresa em comunicado.

O Avani Bilaj Al Jazayer distingue-se pelo seu restaurante all-day dining, um bar de piscina e um ginásio. Por sua vez, o Tivoli Bilaj Al Jazayer terá dois restaurantes e bares, um spa, bem como uma piscina exterior. Em conjunto, cada um dos hotéis terá igualmente 110 quartos e suítes e vão partilhar um beach club.

Para William E. Heinecke, Presidente e Fundador da Minor International, " A entrada da Minor Hotels no Bahrein é estrategicamente importante para o grupo, reforçando o nosso portfolio na região e continuando a expansão das marcas Avani e Tivoli. O país está bem posicionado com infraestruturas e serviços de alta qualidade e uma liderança empenhada e muito enérgica", afirma.

Dillip Rajakarier, CEO do Grupo Minor International e CEO da Minor Hotels, acredita no potencial deste novo empreendimento - "Temos o prazer de anunciar estes dois novos hotéis que representam a estreia da Minor Hotels no Bahrein e que irão aumentar a nossa presença nos países da costa do Golfo Pérsico. A estreia dos hotéis Avani e Tivoli no Bahrein demonstra o nosso contínuo empenho em operar no Médio Oriente e em fazer crescer estas duas marcas na região".

A presença da Minor Hotels no Médio Oriente já conta com 29 hotéis e resorts, através das suas marcas Anantara, Avani, Tivoli e Oaks e há planos de lançamento de novas duas marcas na região.