Missão Continente lança campanha de apoio à Ucrânia

A Missão Continente vai organizar, a partir desta sexta-feira, uma recolha de fundos para apoiar a Ucrânia. A iniciativa "Missão de Apoio à Ucrânia", que termina a 27 de março, é um esforço conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e tem como missão "fazer face à situação de emergência social que assola a Ucrânia", refere a Missão Continente em comunicado.

A ação da Missão Continente será alargada às outras marcas da MC e grupo Sonae e vai decorrer nas lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online, Meu Super, Go Natural, Bagga, Wells, Dr. Well´s, note!, ZU, Home Story e MO de todo o país, através da venda de vales de um ou cinco euros.

A Missão Continente vai contribuir com um donativo de 50 mil euros e todo o valor recolhido através da venda dos vales vai ser doado ao Fundo de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, para ajudar a população ucraniana com todo o tipo de material que for necessário (tendas, mantas, alimentos e medicamentos), bem como aos refugiados que, entretanto, chegarem a Portugal (com roupa, alimentos e medicamentos).

"Perante a grave crise que está a assolar a Europa, a Missão Continente não pode ficar indiferente e reuniu esforços para, numa resposta imediata, criar condições de apoio ao povo ucraniano. Através da parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho confiamos na solidariedade dos portugueses para que o apoio chegue aos que mais precisam nas zonas fronteiriças da Ucrânia e no nosso país aquando da chegada dos refugiados", afirma, em comunicado, José Fortunato, presidente da Missão Continente.

Por seu turno, a presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge, louva a generosidade que o povo português tem demonstrado no apoio aos ucranianos, bem como as empresas que lançam iniciativas como a da Missão Continente. "Esta campanha surge na hora certa e estamos certos de que os portugueses vão, novamente, dizer presente", diz a responsável.