Mive Finance Crédito não está habilitada a operar, avisa Banco de Portugal

Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Fevereiro, 2022 • 16:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua através da página na rede social Facebook sob a designação de "Mive Finance Crédito", não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito".

O supervisor financeiro lembra que "as listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, e no Portal do Cliente Bancário.