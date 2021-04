MO cresce em Espanha e passa a gerir moda dos hiper Family Cash

A MO reforçou a sua presença em Espanha passando a gerir a categoria de moda da rede de hipermercados Family Cash, que se juntam às cadeias Eroski e Gadis neste mercado. Com este acordo a cadeia de moda da Sonae passa a contar com mais de 40 espaços sob gestão de category management.

O acordo arranca com a gestão do espaço de moda no Family Cash de Saragoça, mas prevê a abertura vários pontos de venda com este parceiro durante 2021 e 2022.

"Este acordo permite potenciar as vantagens competitivas da MO nos mercados internacionais, aproveitando as competências da nossa equipa para acrescentar valor à oferta da Family Cash, que até agora não tinha moda. A aposta no modelo "category management" permite-nos reforçar um dos nossos principais pilares estratégicos, o crescimento internacional. Estamos no top 3 das maiores marcas de moda em Portugal e temos como objetivo levar a nossa oferta a cada vez mais famílias na União Europeia. O espaço europeu de crescimento para a MO é enorme, e vamos continuar atentos a boas oportunidades que nos permitam construir uma MO tão forte lá fora como a que temos em Portugal", justifica Guilherme da Maia Cardoso, diretor de Mercados Internacionais, citado em nota de imprensa.

O category management é um dos pilares de internacionalização da MO, juntamente com o e-commerce. A cadeia já assegura em Espanha a gestão de moda da cadeia de origem basca Eroski, da galega Gadis e, agora, pela valenciana Family Cash, bem como em Itália, com a Coop. Um total de 54 super.

A cadeia tem planos para operar, em regime de category management, em mais dez lojas em Espanha e adicionar novos parceiros. França, Bélgica, Suíça, Áustria são mercados mira. "Serão esses mercados geográfica e culturalmente mais próximos que vamos explorar primeiro. A oportunidade de crescimento é para construir outra MO lá fora, igual ou maior do que temos em Portugal", adiantou Francisco Pimentel, administrador da MO, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Em Portugal, a cadeia tem 120 lojas e seis nas Canárias, em Espanha.