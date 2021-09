Mobi.E. De Lisboa a Irún em prol do reforço da rede de carregamento na Península Ibérica

Luís Barroso, CEO da MOBI.E, empresa responsável pelos postos de carregamento de veículos elétricos do país. © Orlando Almeida/Global Imagens

O objetivo da viagem que começou esta terça-feira a partir de Lisboa e terminará em Irún, na fronteira com França, é promover o reforço da rede de carregamento de veículos elétricos e a sua interoperabilidade de e para a Península Ibérica. O percurso começa na capital e passa por Alcochete, Badajoz, Navalmoral, Madrid, Burgos, Vitória, Eibar, terminando em Irún e procura mostrar que a mobilidade elétrica não se destina apenas a viagens curtas.

"O projeto integra a rede Mobi.E e vai demonstrar, a nível ibérico e europeu, as mais valias do modelo nacional, onde a integração de todas as redes e a sua universalidade é uma realidade, facilitando as deslocações de veículos elétricos e a adesão à mobilidade elétrica. Na prática, vai permitir que os utilizadores de veículos elétricos possam carregar as suas viaturas, com o contrato nacional habitual, em vários postos em Espanha, assegurando a ligação ao resto da Europa", avança a Mobi.E em comunicado.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Mobilidade. "A crescente utilização da mobilidade elétrica, não apenas nas nossas cidades, mas também para deslocações mais longas, já permite aos condutores de veículos elétricos a utilização das autoestradas, com a facilidade de utilização de mais postos de carregamento agora disponíveis. O projeto CIRVE_PT prolonga o modelo da rede pública de carregamento, gerida pela Mobi.E, que foi desenhado e pensado para permitir o carregamento universal e integrado de veículos elétricos. Este projeto vem reforçar as condições de interoperabilidade ao longo do percurso, nas principais vias de comunicação ibéricas (corredores ibéricos), que hoje estamos a assinalar com a viagem destes veículos entre Lisboa e Irún", destacou Eduardo Pinheiro.

Luís Barroso, presidente da Mobi.E, sublinhou que "se, em Portugal, temos uma rede integrada, na qual basta ter um único meio de acesso para utilizar livremente todos os postos da rede Mobi.E, em Espanha, temos de contratualizar vários comercializadores diferentes que se integraram para o projeto CIRVE e que estarão integrados com a rede Mobi.E. Este é, sem dúvida, um momento importante que garante a interoperabilidade a nível nacional, transfronteiriço e da UE, permitindo viagens longas com acesso a pontos de carregamento de veículos elétricos."

O projeto CIRVE tem prevê a instalação de 58 postos de carregamento (18 infraestruturas de carregamento rápido em Portugal no corredor da rede Central Atlântica e 40 pontos de carregamento em Espanha no Corredor Atlântico e Mediterrâneo), até junho de 2022. A Mobi.E explica que "será possível aos condutores fazerem esta viagem, utilizando os seus contratos habituais de carregamento, usufruindo da integração das várias redes de carregamento".

A rede Mobi.E já cobre 95% dos municípios, com mais de 1.950 postos de carregamento e mais de 4.000 tomadas.