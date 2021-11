Mobilidade elétrica exige "menos mão de obra e componentes", lembra Siza Vieira

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, durante uma sessão de apresentação de medidas de apoio à recuperação económica e capitalização empresarial que decorreu no Porto © FERNANDO VELUDO/LUSA

Depois dos confinamentos da pandemia e da atual crise de semicondutores, quando é que a indústria automóvel voltará a uma estrada sem obstáculos? Não será tão cedo, lembrou nesta quarta-feira o ministro da Economia e Transição Digital. Pedro Siza Vieira destacou os desafios causados pela introdução na mobilidade elétrica.

"A transformação significativa da forma como produzimos e nos deslocamos terá impacto significativo. A infraestrutura [de carregamento] é insuficiente e a dimensão dos investimentos é muito importante. A mobilidade elétrica vai exigir menos mão de obra e menos componentes" do que atualmente, lembrou Pedro Siza Vieira durante a intervenção remota no 10.º Encontro da Indústria Automóvel, a decorrer em Ílhavo.

Designado de "estrutural" pelo ministro da Economia, o desafio da mobilidade elétrica coincide com os desafios de curto prazo que a indústria automóvel vive atualmente.

"No imediato, as dificuldades têm a ver com a enorme quebra de procura em 2020, com a descida significativa de atividade", assinalou Siza Vieira. O ministro recordou que foi "necessário mobilizar recursos importantes para não destruir capacidade" produtiva.

Se isso ocorreu em 2020 e depois recuperaram-se encomendas, agora vive-se o inverso, destacou o governante. "Há constrangimentos muito severos do lado da oferta, com impacto superior para a indústria. Há custos significativos de matérias-primas e aumentos do custo da logística."

A situação tem impactos na produção mas mesmo assim o volume de negócios da indústria de componentes deverá recuperar 1,2% em 2021 face ao ano passado, antecipou nesta quarta-feira a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

No final, Pedro Siza Vieira garantiu que "um futuro Governo irá continuar a acompanhar esta indústria, independentemente da cor política".