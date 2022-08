Moço de Recados e Please juntas para enfrentarem gigantes da distribuição

© DR

As empresas portuguesas de entregas ao domicílio Moço de Recados e Please juntaram-se para combater as gigantes de distribuição. As duas têm tido um crescimento mais demorado devido à conjuntura económica nacional, à falta de poder económico e à entrada das multinacionais, avançam em comunicado.

Com esta joint venture preveem o alargamento do horário, aumento dos serviços e uma resposta mais imediata aos clientes. "Com os mesmos valores e visão, as empresas afirmam que a união reforça a posição no mercado", lê-se.

Levantar uma receita, ir à loja do cidadão, entregar flores, fazer compras, levantar exames médicos, ficar em casa à espera de uma encomenda, entregar presentes, são alguns dos serviços da Moço de Recados, que ficam também nas mãos da Please.

As empresas frisam que "não querem ser só um serviço de entregas, nem massificar. [Querem] disponibilizar aos clientes aquilo que eles querem a nível de produtos e serviços, mantendo um elevado nível de satisfação", tendo serviços mais personalizados e mantendo a confiança dos clientes.

"Ainda acreditamos que o mercado nacional tem todos os motivos para preferir os players portugueses, apostando no que é feito por nós e para os nossos" conclui o comunicado.