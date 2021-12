Moda de luxo ganha segunda vida com ajuda do Porto

Guilherme Faria e Rui Rapazote, fundadores da Luxclusif. © DR

A Luxclusif é uma plataforma que permite a empresas revenderem produtos de moda de luxo. Fundada em 2012 pelos portugueses Guilherme Faria e Rui Rapazote, a solução foi comprada na semana passada pela tecnológica Farfetch e conta com um escritório no Porto, onde já estão cerca de 50 pessoas.

Malas, sapatos, ténis, cintos, relógios e carteiras de marcas como Chanel, Louis Vuitton, Gucci e Prada são alguns dos artigos disponíveis. Até completar o processo há três etapas: compra, autenticação e produção.

Os bens usados são comprados a profissionais (em leilões, casas de penhores ou lojas de antiguidades) e a clientes particulares que deixaram de utilizar os produtos. No caso dos particulares, "fazemos uma oferta e depois o consumidor decide se quer vender o artigo", explica ao Dinheiro Vivo o co-fundador Rui Rapazote.

Segue-se a certificação, com verificação junto de particulares e profissionais. Nesta fase, entra em ação uma entidade independente para garantir a autenticidade dos produtos.

Na parte da produção, cada artigo fica com um código único, "mesmo que sejam dez malas da mesma marca. Como há diferentes estados de conservação, os preços variam". O valor de mercado é estabelecido graças a uma base de dados com oito anos e à ajuda de "mais de 50 parceiros comerciais em todo o mundo".

A Farfetch não é uma empresa estranha para a Luxclusif. Em 2018, a marca de Rui Rapazote e Guilherme Faria entrou no programa tecnológico da tecnológica de José Neves. No ano seguinte, a Luxclusif criou a solução Second Life para a Farfetch: os clientes podem vender bens de luxo usados e depois ganhar vales de compra.

2021 termina com a passagem da Luxclusif para o horizonte da Farfetch. "Queremos crescer e temos objetivos ainda mais ambiciosos. Não vamos diluir e encontrar sinergias de pessoas, mas sim, acelerar o nosso crescimento", acredita Rui Rapazote.

Aberto há pouco mais de um ano, o escritório do Porto será fundamental na nova fase da Luxclusif. As instalações em Portugal contam com cerca de 50 pessoas e ajudam a equipa de Manila, nas Filipinas.

Foi no continente asiático que nasceu a plataforma. "Eu e o Guilherme conhecemo-nos em Xangai (China), onde estávamos a trabalhar. Só contava viver nove meses na China e acabei por ficar lá sete anos."

Os dois portugueses sempre tiveram interesse pelo comércio eletrónico. Graças à estadia prolongada na Ásia, aperceberam-se de que o mercado em segunda mão era bastante desenvolvido e que era possível determinar preços de forma mais adequada: "O valor percebido dos produtos de luxo no mercado asiático é significativamente mais baixo do que no mercado europeu e norte-americano".

Guilherme e Rui começaram a explorar a oportunidade e bloquearam parte do inventário junto de parceiros japoneses. A seguir, revendiam as peças aos consumidores através de vendas repentinas. Como comerciantes, compravam os produtos no Japão e depois vendiam no ocidente, onde valiam muito mais dinheiro.

Dessa forma, os dois sócios conseguiram financiar o negócio através de capitais próprios - só precisaram de uma ronda de investimento em quase uma década.

Os empresários viraram-se então para a parte tecnológica e criaram uma solução para ligarem-se a diferentes plataformas. Depois de comerciantes, Guilherme e Rui passaram a ser facilitadores: "Os produtos em segunda mão deixaram de ter uma conotação desinteressante: as pessoas começam a perceber o valor do que têm em casa e as empresas viram-se cada vez mais para a economia circular. As empresas precisam de ajuda para rentabilizar e dar uma nova vida aos produtos."

Nos próximos anos, a Luxclusif acredita que "vão coexistir produtos e empresas em segunda mão e as novas coleções". Há ainda um projeto-piloto a decorrer para vender excessos de coleção em espaços de venda de produtos usados. "Não podemos criar a perceção de que estes produtos estão a ser descontados como produtos novos."