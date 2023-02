Molhos da fábrica na Golegã da Paladin escolhidos pela McDonald's em Israel

© JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Detentora de marcas como Paladin, Peninsular e Dona Pureza, a empresa portuguesa Casa Mendes Alves - que confeciona molhos, vinagres e condimentos - entrou no mercado israelita após ter sido escolhida para produzir maioneses e outros molhos para a McDonald's Israel. Ao todo são 10 as referências, de cozinha e balcão, que a empresa com sede na Golegã fabrica para aquele mercado. Em 2022, a Casa Mendes Gonçalves produziu mais de 184 milhões de unidades para a McDonald's Israel.

Para conseguir esta quota de mercado foi necessário que a empresa nacional adaptasse os seus processos de forma a ter certificação Kosher. "A entrada na McDonald's Israel exigiu uma adaptação muito grande de todos os nossos processos, já que era mandatário termos certificação Kosher, uma certificação que determina a não contaminação absoluta de matérias-primas não certificadas pelas entidades locais, como por exemplo determinadas carnes, exigindo um apertado controlo de todos os produtos, desde a origem até ao produto final", refere Marisa Oliveira, head of Sales e de Customer Service da Casa Mendes Gonçalves.

Conseguir esta certificação prepara a empresa para poder concorrer para novos mercados onde esta competência seja necessária.

Por terras lusas, a Casa Mendes Alves já colabora com a McDonald"s Portugal, desde 2012, tendo só no ano passado produzido 23 milhões de unidades para aquela cadeia de fast-food.

Para além destes dois mercados, a empresa colabora também com a McDonald"s Marrocos, e realizou alguns in&out com a McDonald"s Roménia.