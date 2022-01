Monte do Pasto investe um milhão para inovar na carne bovina

Grupo cria por ano cerca de 40 mil cabeças de gado. © Direitos reservados

Dar à carne de vaca destinada ao consumidor um prazo mais alargado de validade é um dos objetivos do grupo Monte do Pasto com o projeto de investimento de um milhão de euros, agora em fase inicial e que se irá prolongar por dois anos, envolvendo as universidades de Évora e do Minho.

O projeto, designado por Ethical Meat, prevê que os animais sejam criados ao ar livre e, para tal, será concebido, ainda neste ano, um "parque experimental de bem-estar animal", que a empresa considera "único na Europa", tendo em conta que irá funcionar em paralelo com uma cátedra que a Universidade de Évora (copromotora do projeto) deverá lançar no primeiro trimestre em curso, como um "laboratório de boas práticas" que se pretende "uma referência internacional", dirigida a graduados das áreas de Zootecnia, Engenharia Agroalimentar e Veterinária, detalha Clara Moura Guedes, CEO do Grupo Monte do Pasto, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Mas o milhão de euros, cofinanciado pelo Compete 2020, terá ainda outra finalidade: criar uma embalagem sustentável para a carne, que ajude a viabilizar um prazo de validade superior e assim contribuir para conter o desperdício alimentar. Para isso, o Monte do Pasto (líder do projeto) conta com a parceria da Universidade do Minho.

Ainda neste ano, também deverá ser implementada uma solução de energia renovável para sombreamento de animais - outra faceta que os promotores rotulam de "inovadora no setor agropecuário europeu".

Identidade

Com a atenção focada no bem-estar animal e na proteção do ambiente a empresa garante "responder aos dois grandes projetos estruturantes no futuro da União Europeia: o Farm2Fork e o Green Deal".

Na atualidade, o Monte do Pasto apresenta-se como "líder na criação de bovinos de ar livre, em Portugal e na Península Ibérica", com capacidade para produzir por ano cerca de 40 mil cabeças de gado.

A atividade integrada de criação de bovinos de ar livre, de agricultura e de produção de alimentação animal desenvolve-se nos 4200 hectares das suas propriedades, dispersas por três concelhos alentejanos: Cuba (onde a empresa tem a sede), Alvito e Ferreira do Alentejo.

O acionista é o grupo CESL, Ásia, com sede em Macau, que adquiriu a empresa ao Novo Banco, em 2019, através das subsidiárias Focus Platform e Focus Agriculture. O Grupo Focus inclui, ainda, ativos ligados às energias renováveis.

Com experiência de 35 anos, o Grupo Monte do Pasto e a Focus Renewables empregam cerca de 65 pessoas, tendo faturado 30 milhões de euros em 2021, mais 30% do que em 2020.

Expansão para Oriente

Um dos objetivos da aquisição do grupo alentejano visava "o estabelecimento de uma plataforma de colaboração entre Portugal e países de língua portuguesa e os mercados asiáticos, nomeadamente Macau, Hong Kong e China com dois eixos principais: produtos provenientes de agricultura/pecuária sustentável e energias renováveis".

Por agora, o Monte do Pasto lançou a marca True Born, de carne bovina e de borrego, com o propósito de "revalorização da origem alentejana". Essa marca foi eleita como instrumento da estratégia para a expansão do grupo, na medida em que será usada para o "reforço da internacionalização, no curto prazo, para os mercados asiáticos e do Médio Oriente". A expansão do grupo passará igualmente pelo crescimento da atividade de criação de borrego, acrescenta a gestora.

"Acreditamos que o setor agropecuário nacional tem mostrado uma elevada capacidade de inovação e renovação com uma aposta muito forte na internacionalização, ganhando reconhecimento em novos mercados o que nos faz estar atentos oportunidades, nomeadamente pelo relacionamento preferencial com o mercado da China através da ligação a Macau", antecipa.

Outros negócios

Mas o grupo tem outras áreas de negócio. Por exemplo, em 2020, estabeleceu um acordo de parceria com a Innoliva, para "o desenvolvimento de um projeto agrícola regional sustentável de olival e frutos secos, uma parte do qual deverá consistir em cultura biológica".

Com esse projeto, que representa um investimento de 15 milhões de euros, a empresa tem a expectativa de criar, como refere Clara Moura Guedes, "capacidades produtivas que, pela sua dimensão, características ambientais, tecnologia envolvida e qualidade certificada contribuam para a afirmação internacional do interior alentejano enquanto região exportadora de produtos premium".