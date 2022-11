Montepio assegura que não deixará de "dar apoio" aos clientes com crédito à habitação

Pedro Leitão, CEO do Montepio

As taxas de juro definidas pelo Banco Central Europeu voltaram a subir nos últimos dias para 2%, aumentando a pressão sobre as famílias com crédito à habitação. Na Money Conference, organizada pelo Dinheiro Vivo esta manhã, em Lisboa, o CEO do Montepio garantiu que o banco está preparado para apoiar os clientes a enfrentar eventuais dificuldades sentidas com a subida dos custos com empréstimos.

"No caso do crédito à habitação, não deixaremos de dar apoio a mais ou a menos um cliente pelo facto de termos ou não o diploma", disse Pedro Leitão em referência à clarificação que tem sido pedida ao Governo sobre as formas de suporte às famílias. "Estou certo de que não há nenhum banco que deixará de apoiar um cliente pelo facto de termos alguma clarificação adicional ao diploma", reforçou.

Questionado pela diretora do DN, Rosália Amorim, sobre a eventual taxação dos lucros excessivos aplicada ao setor, Pedro Leitão considera que a questão não se deve colocar tendo em conta os resultados apresentados pelos bancos. "[Não faz sentido] falar em lucros expressivos ou excessivos no caso da banca. Além do que já são as contribuições [normais], penso que estamos ainda longe de ter um retorno do capital adequado", aponta.

Presente já é digital

Sobre a crescente utilização dos serviços digitais na banca e a possibilidade de o Montepio vir a encerrar balcões, o CEO preferiu evitar uma resposta taxativa, mas assegura que continuará a ter presença nacional. "Seremos sempre um banco que terá uma presença na rede de balcões ajustada", sublinhou.

Pedro Leitão apontou ainda que "70% dos nossos clientes não põem os pés no balcão porque não precisam", uma tendência que evoluirá à medida que o setor se digitaliza cada vez mais. "O investimento mais significativo [da banca] é no tema da transformação tecnológica", reiterou.

A par dos investimentos, o Montepio continua a ter "um balanço muito diversificado" com cerca de 50% "alocado a apoiar as PME". "Mudou a robustez de capitais do banco. O rácio de capital total está acima de 15%, o mais alto da história do banco", detalhou.

Taxas de depósitos vão adaptar-se

Pedro Leitão não tem dúvidas de que ajustamento da remuneração "dos depósitos está a acontecer" e que os bancos vão continuar a adaptá-las. O CEO diz que não sente, por parte dos clientes, nenhuma ansiedade sobre este tema nem uma tendência de transferência dos seus depósitos para outras instituições.

"Não há ninguém mais interessado do que os bancos em manter um território de financiamento positivo [com apoio dos depósitos]", assinalou ainda na reta final do debate.

(Atualizada às 12h02)