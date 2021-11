Montepio e Microsoft fecham parceria estratégica para transformação digital

Pedro Leitão, presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio (esquerda) e Paula Panarra, Diretora Geral da Microsoft Portugal.

O Banco Montepio e a Microsoft assinaram um acordo de parceria estratégica para acelerar a transformação digital do banco e disponibilizar novos serviços aos clientes.

"O acordo hoje assinado entre as duas empresas tem quatro grandes eixos estratégicos de atuação, assentes em tecnologia Microsoft: Modernização Tecnológica e Co-Inovação, Soluções Integradas para o Mercado B2B, Sustentabilidade e Impacto Social e Formação e Capacitação de Colaboradores", refere o comunicado relativo à parceria.

"A parceria hoje estabelecida irá acelerar a transformação digital do Banco Montepio, assim como a disponibilização de soluções e serviços financeiros inovadores aos seus clientes. De realçar ainda o desenvolvimento de soluções de sustentabilidade, alinhando assim com os princípios estratégicos que ambas as organizações partilham", afirmou Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal, citada no mesmo comunicado.

Para Pedro Leitão, presidente do Banco Montepio, "a parceria celebrada permitirá agilizar o processo de digitalização e automação em curso na instituição e promover o caminho da inovação, eficiência e sustentabilidade do modelo de negócio".

Destacou, citado no comunicado, que "paralelamente, permitirá incrementar a atual oferta de serviços dos canais digitais elevando qualitativamente a customer experience journey dos clientes Banco Montepio".

Segundo o Montepio e a Microsoft, o acordo "resultará na implementação de várias iniciativas ao longo do tempo, incluindo o lançamento de ofertas inovadoras no mercado financeiro e soluções que melhorem os índices de sustentabilidade e inclusão das organizações portuguesas".