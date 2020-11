Montepio. Grupo de Associados apela à intervenção do Governo

Um grupo de associados da Montepio Geral Associação Mutualista, dona do Banco Montepio, apelou esta terça-feira ao Governo para intervir na instituição devido à "crise estrutural" que está a atravessar.

O apelo consta de uma declaração divulgada esta terça-feira, assinada por um grupo de 36 associados e antigos opositores de António Tomás Correia, que durante 16 anos esteve à frente dos destinos do Montepio.

A declaração, com o título "É urgente salvar o Montepio", salienta que "a conceção e implantação de soluções capazes de viabilizarem a Associação Mutualista e as suas participadas, em especial o banco, exige, inevitavelmente, uma concertação muito estreita com o Governo da República, particularmente no domínio do suporte financeiro".

Segundo noticiou o Eco, o grupo iria entregar esta terça-feira uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, outra ao governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e também uma à presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Margarida Corrêa Aguiar.

Atualizada às 17:04 com mais informação