Montepio: Lista B acusa lista rival de "violação de regras eleitorais e institucionais"

Uma das listas candidata à liderança da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) acusa uma das listas rivais de "violação de regras eleitorais e instucionais".

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Lista B - Reconstruir o Montepio, liderada por Pedro Corte Real, anuncia que "denunciou junto da Comissão Eleitoral a violação de regras eleitorais e institucionais por parte da Lista D, encabeçada por Pedro Gouveia Alves, no âmbito das eleições marcadas para o próximo dia 17 de dezembro".

"Em causa está a distribuição de centenas de exemplares de uma edição do Jornal Económico junto dos diretores das agências do Banco Montepio, na qual constava uma entrevista dada por Pedro Gouveia, numa clara violação dos princípios de isenção e igualdade eleitoral e das regras institucionais do Grupo", refere a nota.

Frisa que a ação violou, alegadamente, em particular a "Ordem de Serviço CEMG 32/2018, da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), que não permite a realização de quaisquer iniciativas de campanha no âmbito do processo eleitoral da MGAM, nas instalações da CEMG".

"Trata-se de um comportamento ilegal, antiestatutário e antidemocrático, quer como candidato, quer como funcionário da MGAM, dado que foram violados os princípios eleitorais da isenção, independência, igualdade, integridade e separação das duas instituições, além das disposições estatutárias respetivas", afirmou Nuno Cunha Rolo, mandatário da candidatura da Lista B citado no comunicado.

Aponta que a Lista B já deu "conhecimento da situação à Comissão Eleitoral", a quem pediu "que fosse tomada uma atitude no sentido de advertir o candidato Pedro Gouveia, a fim de cumprir as regras eleitorais e institucionais da organização, dando o exemplo daquilo que diz defender, sob pena de adoção de medidas mais drásticas".

"Não obstante, reportaremos também a situação ao Conselho de Administração da CEMG, ao Conselho de Administração da MGAM e ao Conselho de Administração da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões", adiantou Cunha Rolo.

Ainda não foi possível obter uma reação da Lista D.