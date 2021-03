Montepio vende participação na Monteiro Aranha e encaixa 26,4 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

O banco Montepio vendeu a totalidade da sua participação acionista na Monteiro Aranha, no âmbito do leilão de uma oferta pública de aquisição (OPA), encaixando 177,2 milhões de reais (cerca de 26,4 milhões de euros), foi anunciado esta sexta-feira.

"[...] A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que no dia 04 de março p.p., participou no leilão de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação ('OPA') lançada pela Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (a 'Oferente'), realizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão", indicou, em comunicado, a instituição financeira.

No âmbito deste leilão, o Montepio vendeu a totalidade da sua participação na Monteiro Aranha, correspondente a 1.262.743 ações, ou seja, 10,31% do capital social da empresa.

Com esta venda, o banco encaixou 177.289.117,20 reais (26.391.500 euros), "traduzindo um impacto estimado favorável de três pontos base nos rácios de capital do banco Montepio de final de 2020, em ambos os casos traduzindo a diminuição dos ativos ponderados pelo risco e o impacto no resultado líquido de 2021, associado aos custos da transação no valor de 330 milhares de euros após efeito fiscal".

O Montepio esclareceu também que a concretização desta operação dá continuidade à estratégia do banco de redução de ativos não estratégicos, constituindo "uma das medidas de aumento dos rácios de capital".