Montra de turismo espera receber 70 mil participantes em Lisboa

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), promovida pela fundação AIP, regressa ao Parque das Nações entre 16 e 20 de março. © Paulo Spranger / Global Imagens

A contagem decrescente começou. Dentro de uma semana, e durante cinco dias, a FIL será a casa da maior feira de turismo do país. A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), promovida pela fundação AIP, regressa ao Parque das Nações entre 16 e 20 de março depois de dois anos de hiato imposto pela pandemia. A espera aguçou o apetite dos participantes e a expectativa é a de que esta seja uma edição histórica.



Ao longo de quatro pavilhões, totalmente lotados, reúnem-se 1400 expositores num palco de negócios que junta empresas nacionais e estrangeiras. Estarão presentes 60 destinos internacionais, entidades regionais de turismo, câmaras municipais bem como empresas de toda a esfera do turismo como agências de viagens, operadores turísticos ou alojamentos.



"A BTL 2022 será a melhor BTL de sempre. Tivemos uma grande recetividade por parte dos expositores. No total, são 40 mil metros quadrados completamente cheios de empresas na área do turismo. São quatro campos de futebol", contabiliza Dália Palma. A gestora da BTL acredita que o sucesso do certame ultrapasse a edição de 2019 e conta com a presença de 70 mil visitantes.



O evento divide-se em dois momentos distintos: durante a semana, entre quarta e sexta-feira, é inteiramente dedicado aos profissionais e, no fim-de-semana, abre as portas ao público.



"A BTL é o marketplace do setor do turismo e o objetivo é espelhar as tendências do mercado. É o barómetro da economia e do desenvolvimento dos vários setores", refere a gestora da feira. Durante estes dias, a FIL é palco de negócios entre os players do setor, mas não só. A programação contempla um extenso calendário de conferências nas quais serão debatidas as tendências do turismo nacional e internacional.

Em destaque estarão o enoturismo e o turismo de natureza, duas das apostas que estão a ganhar terreno em Portugal.



"Vamos apresentar o melhor que há neste segmento no que respeita à oferta turística. Vamos ainda contar com um conjunto de atividades como provas de vinho, conferências e apresentação de novos projetos", enumera Dália Palma

.

Vender Portugal

Ao fim-de-semana, é a vez do público conhecer as novidades dos destinos e para começar a planear as próximas viagens. "Durante estes dias, a BTL é conhecida pelas promoções e descontos que habitualmente os expositores fazem para que os portugueses possam marcar as suas férias. Este ano tem sido feito um esforço para levar esta dinâmica a todos os setores, nomeadamente ao destino nacional", aponta a porta-voz do evento.



Se, nas edições anteriores o destaque era atribuído aos destinos internacionais, na edição de 2022 Portugal também pisa o palco. "Durante estes dois anos acabámos por viajar dentro de Portugal e o próprio destino nacional estruturou-se de outra forma, permitindo criar novos produtos e desenvolver outros segmentos. O objetivo é que a venda direta seja transversal às várias áreas em exposição do setor e que seja o espaço onde os portugueses possam marcar as suas férias seja em Portugal ou no estrangeiro", explica.



Inovação junta 50 startups

Mais de 50 startups vão partilhar um palco exclusivamente dedicado à sustentabilidade, ao futuro do trabalho e à digitalização do setor. A iniciativa What"s Next - Innovating Tourism é organizada pelo NEST - Centro de Inovação do Turismo, e decorrerá, na BTL, entre 16 e 18 de março.



Por este palco vão passar 100 personalidades para debater o futuro do turismo. A par com a agenda na FIL, em Lisboa, o What"s Next - Innovating Tourism vai também contar com um conjunto de quatro sessões, a decorrer em locais fora da BTL, que trazem a visão de líderes de outras áreas da sociedade e da economia para o setor do turismo.



Bolsa de empregabilidade

Outro dos destaques da BTL é a Bolsa de Empregabilidade, que decorre nos dias 18 e 19 de março. A iniciativa reúne empresas e candidatos numa pequena feira onde o recrutamento é o protagonista.



"O principal objetivo é o de aproximar os estudantes e profissionais que pretendem uma oportunidade", conta Alexandre Marto, presidente da Fórum Turismo, promotora do encontro.



Para esta edição estão já confirmadas 76 empresas que irão apresentar as ofertas de trabalho disponíveis. Do outro lado, há 3200 candidatos que chegarão de currículo na mão.



A hotelaria, a restauração, a animação turística e as agências de viagens são as maiores empregadoras. No mapa nacional, Lisboa, Porto e Algarve são as cidades com maior procura por mão-de-obra qualificada.



A falta de trabalhadores no turismo e a dificuldade em contratar está já a ter impacto na forma como os patrões se vão apresentar e nos benefícios que têm para oferecer.

"As empresas estão a fazer de tudo para conseguir atrair talento. Os atrativos vão desde a flexibilidade laboral em termos de horários e compensações, a prémios salariais, vouchers de produtividade e até contratos de trabalho sem termo, o que no universo laboral atual é visto como um grande compromisso", garante Alexandre Marto.



Depois de Lisboa, a Bolsa de Empregabilidade ruma ao Porto, no dia 6 de abril, no Palácio da Bolsa.