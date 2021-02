Moody's dá como certa a recapitalização do Novo Banco

Novo Banco © Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Fevereiro, 2021 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Moody's não duvida que a recapitalização do Novo Banco vai acontecer e diz que é só uma questão de tempo. Apesar do Parlamento ter anulado a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução, previsto no Orçamento do Estado para 2021, a agência de notação financeira está tranquila.

A notícia é avançada hoje pelo jornal Negócios, que cita a analista da Moody's para Portugal. "Quando olho para os 'ratings' da banca, do ponto de vista do 'rating' da República, olho para a questão estrutural. Mesmo o banco que atrai mais atenções, o Novo Banco, é uma instituição onde baixamos o 'rating' para estável. Não caiu para negativo", diz Sarah Carlson.

Já Pepa Mori, analista da agência para a banca, receia que, caso o impasse na transferência perdure, tal represente um fardo para o setor. O fim das moratórias é outra das preocupações, já que a Moody's acredita que acarretará um aumento do malparado para mais de 9% em 2022.