Moody’s desce rating da TAP para três níveis acima da insolvência

A agência de notação financeira Moody’s baixou o rating da TAP para três níveis acima do patamar de insolvência. A Moody’s alerta os altos riscos de implementação do plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira. A informação surge poucas horas depois de o Estado ter sido impedido de injetar dinheiro na empresa devido a uma providência cautelar da Associação Comercial do Porto.

O rating da TAP baixou do nível Caa1 para o patamar Caa2. Abaixo deste nível, só existem os patamares Caa3 e Ca, antes do nível C, que determina uma empresa como insolvente.

(Em atualização)