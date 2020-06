Moody’s desce rating da TAP para três níveis acima da insolvência

A agência de notação financeira Moody’s baixou o rating da TAP para três níveis acima do patamar de insolvência. A Moody’s alerta para os altos riscos de implementação do plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira. A informação surge poucas horas depois de o Estado ter sido impedido de injetar dinheiro na empresa devido a uma providência cautelar da Associação Comercial do Porto.

O rating da TAP baixou do nível Caa1 para o patamar Caa2. Abaixo deste nível, só existem os patamares Caa3 e Ca, antes do nível C, que determina uma empresa como insolvente. A Moody’s também baixou de nível, para Caa3, a avaliação sobre o empréstimo obrigacionista de 375 milhões de euros.

Esta foi a segunda vez desde que a pandemia da covid-19 chegou a Portugal que esta agência baixou o rating da TAP. Semelhante decisão tinha sido tomada dia 20 de março, devido à exposição da companhia aérea do Brasil, Estados Unidos e Europa.

Na análise à TAP, a Moody’s lembra que a companhia portuguesa foi afetada pelo coronavírus “mais tarde” do que as concorrentes europeus por não “estar exposta às regiões da China e Ásia-Pacífico”. Só que, entretanto, “teve de reduzir a capacidade operacional enquanto o vírus se movia para o ocidente.

TAP queria mais do que 1,2 mil milhões. Governo cortou

A Moody’s espera que a atividade aérea “possa ser retomada ao longo do terceiro e quarto trimestres de 2020, “embora mantendo-se uma forte depressão”, com um “recuperação, mais cedo, dos voos doméstico”, e um “regresso mais lento dos voos internacionais”. Embora a TAP “tenha uma grande quota de mercado nos voos de longo curso está menos exposta ao negócio do turismo do que alguns dos concorrentes”.

Na mesma análise, a agência lembra que a TAP entrou na crise do coronavírus “com uma estrutura de capital alavancada”, considerando que a dívida representa 6,8 vezes o valor do EBITDA no final de 2019. Esta situação dava “pouca proteção” para a empresa enfrentar uma situação destas.

A Moody’s lembra ainda que “falhar na apresentação de um plano de reestruturação que possa ser apoiado pelos acionistas e pela Comissão Europeia pode levar a nova redução do rating”. Além disso, a agência norte-americana considera que a TAP precisa de um reforço da estrutura de capital.

(Notícia atualizada às 19h18 com mais informação)