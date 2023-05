Moody's melhora perspetiva da Brisa de estável para positiva

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Maio, 2023 • 14:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de notação financeira Moody's melhorou a perspetiva da Brisa, de estável para positiva, no seguimento da subida da perspetiva do "rating" de Portugal anunciada na sexta-feira e da "melhoria do desempenho operacional" da concessionária rodoviária.

Além de melhorar o "outlook" da Brisa, a Moody"s manteve em Baa1 o "rating" da dívida sénior garantida da empresa e o "rating" provisório do programa de emissão de 3.000 milhões de euros em obrigações de médio prazo da concessionária.

A agência de notação refere que a ação de "rating" de hoje reflete o facto de que "os ratings da BCR [Brisa Concessão Rodoviária] estão condicionados pelo "rating" do Governo de Portugal (Baa2 com perspetiva positiva)", sendo que a Brisa "provavelmente não seria avaliada em mais do que um nível acima do "rating" do Governo, dado o seu foco exclusivamente doméstico".

"Consequentemente, uma elevação do "rating" do Governo provavelmente resulta numa elevação do "rating" da BCR, desde que o atual perfil financeiro da BCR seja mantido", acrescenta.

Adicionalmente, refere, a alteração da perspetiva do "rating" da BCR "reflete também a melhoria do desempenho operacional da empresa em 2022, evidenciada pela forte recuperação dos volumes de tráfego e das receitas, após o impacto da crise do coronavírus".

Na nota hoje divulgada, a Moody"s considera que "as robustas perspetivas de crescimento de Portugal no médio prazo irão apoiar o crescimento contínuo do tráfego na rede" de autoestradas da Brisa.

"Ao mesmo tempo, as receitas da BCR deverão beneficiar de uma inflação relativamente elevada, dado o mecanismo de indexação incorporado na formulação das taxas de portagem, o apoio governamental recentemente implementado e o quadro regulamentar bem estabelecido", refere, considerando que tal irá "apoiar a desalavancagem contínua da BCR nos próximos anos".

De acordo com a agência de notação, a alteração da perspetiva do "rating" da Brisa para positiva "reflete ainda a expectativa da Moody"s de que a empresa irá manter a sua estrutura de financiamento, continuar a apresentar métricas de crédito consistentes com os termos da sua dívida e manter uma forte posição de liquidez".

Em 2022, o tráfego na rede da Brisa aumentou mais de 15%, atingindo os níveis pré-pandemia.

A Moody"s nota que "este maior volume de tráfego, associado a aumentos moderados das portagens e a uma redução da dívida líquida nominal em 131 milhões de euros, levaram a uma redução significativa da alavancagem financeira da BCR, com [o rácio] dívida líquida/EBITDA a descer para 2,7x no final do ano de 2022 (vs. 3,5x no final do ano de 2021), consideravelmente abaixo do patamar de 4,75x em que os dividendos aos acionistas são proibidos".

Neste contexto, a agência de notação diz esperar que a Brisa "equilibre as necessidades dos credores e acionistas e continue a manter uma margem adequada face aos limites existentes, que se tornarão mais exigentes com o tempo".

"Globalmente, a classificação da BCR é sustentada pela grande dimensão e importância da sua rede para o sistema de transportes português; pelo apoio da concessão e do enquadramento regulatório; pelo programa de investimento de capital limitado da empresa, que suporta a geração de "cash flow"; pelo pacote de acordos e outras proteções incorporadas na sua documentação de dívida; e pelo histórico de gestão financeira prudente", resume.

Ainda assim, a Moody"s adverte que "o perfil de crédito da BCR continua condicionado pelas necessidades de refinanciamento da empresa, embora mitigadas pela sua prudente estratégia de pré-financiamento; pelo reduzido conhecimento da magnitude e estratégia da distribuição de dividendos para além do curto prazo, o que impulsiona os níveis de alavancagem; e pela qualidade de crédito do Governo de Portugal".