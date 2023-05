Moody's melhora perspetiva do 'rating' da Infraestruturas de Portugal

Infraestruturas de Portugal © Artur Machado/Global Imagens

A agência de notação financeira Moody's melhorou esta quarta-feira para positiva a perspetiva do 'rating' da empresa Infraestruturas de Portugal, no seguimento da subida da perspetiva do 'rating' de Portugal, disse em comunicado.

A Moody's confirmou em 'Baa2' a notação financeira da Infraestruturas de Portugal e passou o 'outlook' para positivo.

Esta decisão acontece depois de, na sexta-feira, a Moody's ter melhorado a perspetiva do 'rating' de Portugal ('Baa2') de estável para positivo, o que dá a indicação de que pode vir a subir o 'rating' da República.

A melhoria da notação financeira da Infraestruturas de Portugal deve-se à garantia da República portuguesa de que a empresa pública vai cumprir os seus compromissos financeiros, nomeadamente na emissão de obrigações.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

A Infraestruturas de Portugal, detida pelo Estado português, foi criada em 2015, resultando da fusão da Estradas de Portugal (EP) com a Refer.