Moody's revê em alta rating da TAP

© PAULO SPRANGER

A agência de rating Moody's reviu em alta esta terça-feira, 4, o notação da TAP para B2, ainda dentro do patamar de "lixo". Também o "rating das obrigações senior unsecured 2024, no montante de 375 milhões de euros", foi igualmente atualizado em alta para a classifcação B2. Apesar da subida, as obrigações da TAP continuam a ser consideradas pela agência de notação financeira como especulativas e de elevado risco.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP informa que a instituição norte-americana reviu o rating da companhia aérea de "B3 para B2" e que esta subida de posição se deve "à forte melhoria dos resultados operacionais e em paralelo com a melhoria das métricas de crédito.".

Na comunicação ao mercado, a TAP acrescenta que "recuperação estimada no tráfego de passageiros em 2023 continua a suportar melhorias no perfil de crédito da TAP" justificando, assim, "a revisão para positivo do outlook".