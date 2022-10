Moody's sobe rating da dívida sénior não garantida do Montepio

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Outubro, 2022 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

A agência de 'rating' Moody's subiu o 'rating' da dívida sénior não garantida do Montepio de (P)B3 para (P)B2, graças ao "ajustamento operacional e contínua redução do risco" do banco, segundo um comunicado.

Na nota, a instituição indicou que "a Moody's subiu a notação de risco das obrigações sénior não garantidas (Senior Unsecured Medium-Term Note) e da dívida sénior não preferencial (Junior Senior Unsecured Medium-Term Note), emitidas ao abrigo do Programa de Euro Medium Term Note (EMTN) do banco Montepio, de (P)B3 para (P)B2".

De acordo com o Montepio, a Moody's reviu também em alta "o 'risco' de rating de contraparte (Long-term Counterparty Risk Rating) de Ba3 para Ba2", o "'rating' de depósitos de longo prazo (Long-term Bank Deposits) de B1 para Ba3", o "'rating intrínseco do Banco Montepio (Baseline Credit Assessment) de b3 para b2" e a "dívida subordinada emitida ao abrigo do Programa de EMTN (Subordinate Seniority Medium-Term Note Program) de (P)Caa1 para (P)B3".

No comunicado, a entidade referiu que "a subida das notações reflete a melhoria do perfil de risco do Banco Montepio, resultante do ajustamento operacional e da contínua redução do risco no balanço desde 2020".

Assim, "a Moody's valorizou a melhoria das métricas de qualidade de ativos do Banco Montepio, o reforço dos níveis de solvabilidade e a tendência positiva de rendibilidade, dada a apresentação de resultados líquidos positivos nos últimos quatro trimestres consecutivos", indicou o banco.