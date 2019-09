Moody’s. Telecomunicações sem crescimento das receitas em 2020

A Moody’s mudou o outlook das operadoras de telecomunicações europeias (EMEA) de estável para negativo: a agência de rating não antecipa crescimentos nas receitas e ventos desfavoráveis para a indústria nos próximos 12 a 18 meses, com os investimentos no 5G a pressionar a indústria. O outlook para a indústria permanecia estável desde outubro de 2015.

“Estimamos que não ocorra crescimento de receitas em 2020”, diz a Moody’s, sem nenhum motor que empurre um maior crescimento, apesar da forte procura dos consumidores. “A natureza altamente fragmentada da indústria, com demasiados operadores em cada mercado, força a uma excessiva concorrência que continuará a pressionar os preços, apesar da crescente procura de dados e vídeo. Esperar a implementação do 5G como um catalisador do crescimento das receitas será uma solução improvável em 2020”, alerta a agência de rating.

A agência mudou a perspetiva para o sector no espaço EMEA de estável para negativo, face ao não crescimento das receitas, bem como o menor crescimento da economia europeia face à estimativas do ano passado. “As empresas têm menos espaço para continuar a cortar as despesas operacionais e a necessidade de investir mantém-se em alta em 5G à medida que as empresas aumentam o investimento em tecnologia 5G e fibra”, refere a Moody’s.

“A regulação continuará a constranger a muito necessária consolidação. A indústria está altamente alavancada para os atuais níveis de rating e menos preparada do anteriormente para uma possível quebra económica dos próximos anos”, considera a Moody’s.

No final do ano passado o outlook da Moody’s para o sector era “estável mas frágil”, mas “o desempenho de 2019 tem sido mais fraco do que esperávamos”, motivando a alteração do outlook de estável para negativo. Desde outubro de 2015 que o sector tinha uma perspetiva estável.