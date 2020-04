MOP oferece publicidade exterior para campanhas de combate à pandemia

A empresa de publicidade exterior MOP disponibilizou todos os espaços e redes de publicidade exterior que comercializa ao Governo e autarquias para que sejam utilizados para campanhas de apoio e divulgação de informação sobre o Covid-19.

“Todos vivemos tempos difíceis, mas todos temos de ajudar na medida das nossas possibilidades. Saliento a forma imediata com que todos os nossos parceiros/concessões aderiram de imediato a esta iniciativa”, diz Vasco Perestrelo, CEO da MOP, citado em nota de imprensa. “Temos de desempenhar o nosso papel cívico numa altura como esta e, nesse sentido, de imediato disponibilizámos os nossos espaços para o Governo e autarquias poderem comunicar com os cidadãos.”

“Estamos (Todos) ON”, campanha de informação COVID-19 / Info Violência Doméstica e campanha de sensibilização COVID-19 Câmara do Porto são as campanhas que estão a correr na rede da MOP que disponibilizou mais de 1500 posições, a custo zero (suportando ainda os custos de afixação e respetivas concessões) na rede do Metro de Lisboa, Metro do Porto, Metro Sul do Tejo, Transtejo, Fertagus e também a Carris e STCP.