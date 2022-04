Morgan Stanley vê lucros caírem 11% para 3.378 milhões no primeiro trimestre

Morgan Stanley © DR

Os lucros do Morgan Stanley caíram 11% para 3.378 milhões de euros (3.666 milhões de dólares) no primeiro trimestre deste ano, em termos homólogos, com a instituição a justificar os resultados com a volatilidade dos mercados.

Em comunicado, o banco indicou que nos primeiros três meses do ano, o Morgan Stanley faturou 14.801 milhões de dólares (13.640 milhões de euros), uma queda homóloga de 6%.

Na mesma nota, o presidente executivo (CEO) do grupo, James Gorman, destacou que a empresa conseguiu atravessar um período de volatilidade e incerteza económica graças à diversificação do seu negócio.

Segundo a instituição, ainda que a unidade da banca de investimento tenha registado uma queda na faturação, a área de gestão de património conseguiu uma performance melhor do que a esperada.

O Morgan Stanley aumentou ainda as suas receitas com comissões, o que ajudou a travar outros impactos negativos nas contas.

A empresa é um dos maiores players na banca de investimento e grande operações em Wall Street, mas consegue proteger-se da volatilidade nos mercados mais eficazmente do que os seus rivais, graças às elevadas comissões do seu negócio de gestão de ativos.