Mota-Engil no top 50 das construtoras mais internacionalizadas do mundo

A Mota-Engil, a única empresa portuguesa a integrar o ranking da Engineering News-Record, que elenca as 250 maiores construtoras internacionais, ocupa, este ano, o 46º lugar, tendo subido cinco posições face ao ano anterior. Os dados são do ENR Top 250 International Contractors 2019. Mas o ranking global da construção, dominado por empresas chinesas, que asseguram sete nas dez primeiras posições da tabela, a Mota-Engil ascendeu ao 104ª posição.

São vários os rankings publicados pela revista americana, com base na faturação das maiores construtoras no mundo. A Mota-Engil, com os seus 300 milhões de euros de faturação em 2018, subiu quatro posições na tabela e é a 104ª no Top 250 Global Contractors. A China State Construction, a China Railway Group e a China Railway Construction Group são as três maiores, numa tabela onde as francesas Vinci e Bouygues, que ocupam, respetivamente, a sexta e a décima posição, e a espanhola ACS, no décimo lugar, são as únicas europeias no top 10.

Já o ranking das construtoras mais internacionalizadas é liderado pela espanhola ACS, de Florentino Perez, seguida da alemã Hochtief. Em terceiro surge a China Communications Construction Group, seguida da francesa Vinci, e da austríaca Strabag. Aqui a Mota-Engil surge em 46º lugar, sendo que mais de 80% do seu volume de negócios foi obtido nos mercados internacionais.

Além da sua boa performance nos dois rankings já referido, a construtora da família Mota destaca-se, ainda, pela entrada, pela primeira vez, num dos top 10 regionais: na tabelas das maiores empresas de construção na América Latina, a Mota-Engil ocupa a quinta posição. Por áreas de negócio, a construtora consegue, também, entrar pela primeira vez para os dez maiores do ranking, ficando em oitava posição no negócio do tratamento de lixos.