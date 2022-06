Mota-Engil abre 224 vagas para programa de estágios

Mota-Engil © Mario Proenca/Bloomberg

O Grupo Mota-Engil lançou o programa de estágios StartME com 224 vagas para jovens universitários, sendo 97 para recrutar a partir de Portugal (21 para mobilização) e as outras 127 localmente em Angola, Brasil, Colômbia, México, Nigéria, Peru, Moçambique e Mali.

Os estágios têm a duração de 12 meses e as candidaturas decorrem até ao final de julho, podendo ser feitas no site da empresa construtora.

Nesta edição, que pretende criar carreiras internacionais, a Mota-Engil procura universitários das áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Eletrotécnica, de Minas, Geológica, Eletrónica e de Sistemas, Arquitetura, Procurement e Logística, SHEQ (Áreas da Qualidade, Segurança e/ou Ambiente), Direito, Economia, Gestão e Contabilidade, IT (Tecnologias de Informação) ou Recursos Humanos e Comunicação, lê-se numa nota enviada às redações.

Dividido em três fases, o programa inicia-se com o @Campus, que tem como objetivo identificar e atrair os futuros trainees através de um processo de seleção. A segunda fase, @Mota-Engil, pretende promover o alinhamento com a cultura e os valores do Grupo. A terceira e última fase, a @Business Units, é onde o trainee tem a possibilidade de desenvolver as suas capacidades profissionais e pessoais.

O programa, que já acolheu mais de 500 jovens e com uma taxa de incorporação superior a 90%, tem permitido a integração de jovens no Grupo através de uma formação contínua e acompanhamento da carreira profissional, ressalva a Mota-Engil.

"Para os jovens, o programa confere a possibilidade de integração num Grupo multinacional e diversificado, constituindo em si uma oportunidade única de aprendizagem, intercâmbio de experiências e vivência num ambiente multicultural de projetos de elevada dimensão e complexidade", explica a empresa de construção.