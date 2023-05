Mota-Engil abre 226 vagas para estágios

© Direitos reservados

O grupo Mota-Engil promove este ano "a maior edição de sempre" do StartME, o programa corporativo de estágios da empresa, com 226 vagas disponíveis em 12 países, anunciou em comunicado.

Segundo o grupo, o objetivo do Programa de Trainees é "integrar jovens quadros em países como Angola, Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Guiné, Malawi, México, Moçambique, Nigéria, Peru, Portugal e Uganda".

Das 226 vagas disponíveis, 116 serão recrutadas a partir de Portugal e 110 recrutadas em mercados externos, em áreas diversificadas, mas com destaque para as engenharias.

Identificando-se como "o maior empregador de portugueses no exterior", a Mota-Engil assinala que "esta 10.ª edição regista também um número histórico de aproximadamente 1000 jovens a serem recrutados e acolhidos no Grupo, evidenciando uma taxa de integração, após término do estágio, superior a 90%".

As candidaturas decorrem até final de julho, com informação no site do Grupo e num link mais específico.