Mota-Engil acredita que alta velocidade "segue em frente" em 2023

O novo presidente executivo da Mota-Engil, Carlos Mota Santos, está convicto que a alta velocidade ferroviária arranca ainda em 2023 em Portugal, à boleia do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Um projeto em que o grupo está interessado, de tal forma que anunciou já no início de fevereiro um consórcio nacional para a Alta Velocidade com as construtoras Alves Ribeiro, Casais, Conduril, Gabriel Couto e Teixeira Duarte.

Em declarações ao jornal Expresso (acesso pago), Carlos Mota Soares afirmou-se "otimista" em relação a Portugal e aos investimentos que o país tem previstos, na área ferroviária mas não só. A empresa tem interesse nas novas linhas de metropolitano do Porto e de Lisboa e está em fase pré-contratual do novo hospital de Lisboa. Quanto ao novo aeroporto de Lisboa, espera que o projeto possa arrancar em 2024, esperando que o relatório final sobre a sua localização seja conhecido até ao final do ano.

Apesar das boas perspetivas no mercado nacional - a faturação da Mota-Engil cresceu 5% em Portugal em 2022, para 526 milhões de euros -, o novo CEO do grupo assume alguma apreensão com questões como a inflação e a falta de mão de obra.

"A falta de mão de obra é, aliás, mais um obstáculo à execução do PRR, pois não afeta só a construção. Os sectores industrial, agrícola e de serviços também têm falta de trabalhadores", diz, defendendo um apoio à imigração "controlada e de qualidade" e, a médio prazo, o reforço das escolas técnicas e profissionais para formar recursos humanos nestas áreas.