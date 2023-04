Mota-Engil assina contrato com CaixaBI para aumentar liquidez das ações da empresa

O CEO da Mota-Engil, Carlos Mota dos Santos © ©Mariana Abreu/JFF

A Mota-Engil anunciou que assinou um contrato de liquidez com o Caixa - Banco de Investimento (CaixaBI) para aumentar a liquidez das suas ações admitidas à negociação na Euronext Lisbon.

"Durante cada sessão de bolsa, as operações estarão limitadas a uma posição máxima que se traduza em ações da Mota-Engil num montante igual ou superior a 200.000,00 euros; a uma posição líquida em carteira de quantidade igual ou superior correspondente a 50.000,00 euros ou a uma quantidade transacionada, a cada momento, de 30% do volume transacionado na Euronext, definida em termos de quantidade de ações", esclarece a empresa num comunicado enviado hoje ao mercado.

O contrato de liquidez foi celebrado em 27 de março deste ano e terá a duração de um ano, entrando em vigor no próximo dia 11, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

Segundo os termos assinados, o contrato "deverá ser suspenso" se o ativo subjacente não estiver negociável, se a posição acumulada, em quantidade de ações ou em investimento efetuado, atingir a posição máxima definida no contrato de liquidez ou se ocorrerem falhas dos sistemas de negociação do CaixaBI.

A suspensão do contrato de liquidez está ainda prevista se ocorrer a divulgação de factos relevantes que originem uma variação anormal de preços das ações, incumprimento por uma das partes das obrigações contratuais a que estão sujeitas - sem prejuízo da possibilidade de resolução do contrato de liquidez pela parte cumpridora -, mau funcionamento da plataforma de negociação ou quaisquer outros eventos que possam motivar alterações significativas ao mercado ou à volatilidade de preços do título, "de acordo com os critérios do CaixaBI, agindo razoavelmente".

"O contrato de liquidez cessa imediata e automaticamente se ocorrer objetivamente conflito, no entender do CaixaBI, agindo razoavelmente, entre os direitos e obrigações do presente Contrato, e a Lei ou qualquer Regulamentação aplicável, prática publicitada ou orientação difundida por qualquer autoridade governamental, financeira ou fiscal e no caso de suspensão da qualidade de membro do mercado atribuída ao CaixaBI", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Já a Mota-Engil poderá terminar o contrato em qualquer altura, sem justa causa, mediante comunicação escrita ao CaixaBI com antecedência mínima de 30 dias.