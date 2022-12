Mota-Engil assina contrato de 568 milhões de euros na Costa do Marfim

© © Mario Proenca/Bloomberg

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira que assinou um contrato de mineração na Costa do Marfim com a Endeavour Mining no valor de 600 milhões de dólares (cerca de 568,4 milhões de euros).

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil refere que os trabalhos de mineração da sua participada para a região de África incluem "o desenvolvimento da mina, a drenagem de poços, a escavação, perfuração, detonação, carregamento e transporte de minérios e estéril".

Os trabalhos no projeto Lafigué, na parte Centro-Norte da Costa do Marfim, deverão começar em dezembro de 2023 e prolongar-se durante 60 meses.

O projeto Lafigué encontra-se localizado a aproximadamente 500 quilómetros da capital económica costa-marfinense, Abidjan, no extremo norte do maciço verde de Oumé-Fetekro, e perto da aldeia de Lafigué.

"Com esta adjudicação, o grupo continua a reforçar a sua carteira de encomendas adicionando mais um importante contrato de médio e longo prazo", congratula-se a construtora no comunicado.