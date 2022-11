Mota-Engil assina contrato de concessão em Angola que prevê 460 milhões de investimento

© Mario Proenca/Bloomberg

A Mota-Engil assinou um contrato, em consórcio, para a concessão de serviços ferroviários e apoio ao corredor de Lobito, em Angola, que prevê um investimento de 450 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros).

"A Mota-Engil informa que foi assinado pela sua participada para África, Mota-Engil Engenharia e Construção África, em consórcio com a Trafigura Pte Ltd. e a Vecturis, um contrato para a concessão de serviços ferroviários e apoio logístico para o corredor de Lobito, uma rota fundamental para a ligação das minas na República Democrática do Congo (RDC) e ao porto de Lobito, em Angola, e aos mercados internacionais", lê-se no comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A participação da Mota-Engil África neste consórcio é de 49,5%.

O contrato, com um prazo inicial previsto de 30 anos, tem um investimento total estimado em 450 milhões de dólares.

Deste valor, 166 milhões de dólares dizem respeito a infraestruturas e 70 milhões de dólares a material circulante.

Segundo a mesma nota, o consórcio ficará responsável pela exploração, gestão e manutenção da infraestrutura rodoviária, destinada ao transporte de mercadorias, minerais, líquidos e gases para o corredor que liga o porto de Lobito a Luau, Leste de Angola.

"Com esta adjudicação, o grupo continua a reforçar a sua carteira de encomendas e a diversificar a sua carteira de projetos, assegurando um fluxo de receitas mais constante no médio e longo prazo", sublinhou.

Na sessão desta sexta-feira da bolsa, as ações da Mota-Engil subiram 0,16% para 1,23 euros.